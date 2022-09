TÄNA OTSE | Paide loodab Legioni vastu vigade paranduse teha

Jalgpalli Premium liiga 29. vooru telemängus võõrustab Paide Linnameeskond Tallinna JK Legionit. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 16.45, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Ingemar Teever, stuudios on Aet Süvari

Paide ja Legion olid vastamisi ka selle nädala kolmapäeval ja siis lepiti Tallinnas 1:1 viiki.

Paide esmane eesmärk on koduväljakul sellise tulemuse kordumise vältimine, sest Kalju kannul püsimiseks ei saa lasta vahel suuremaks kasvada – Kalju oli reedel Pärnu Vaprusest 4:0 parem ja on tabelis 55 punktiga kolmas, Paidel on praegu 51 punkti.

Legioni jaoks oli kolmapäevane viigipunkt aga selge õnnestumine ning seekord proovitakse veelgi suuremat tükki haarata.