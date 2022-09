Paide nuhtles Legionit kümne väravaga

Skoori avas neljandal minutil Dominique Simon ja üheksandal minutil suurendas Hindrek Ojamaa edu. 15. ja 23. minutil tabas Kristofer Piht ning vahepeal ka Andre Frolov (21. minutil). Avapoolajale pani punkti Kristjan Peldi värav.

Teisel poolajal jätkasid Paide vahetusmehed samal lainel: 62. ja 63. minutil skooris Bubacarr Tambedou ning 80. ja 81. minutil Mechini Gomis.

Seejuures vaid neli päeva varem olid samad meeskonnad Tallinnas viigistanud 1:1.

Seis 29. vooru järel: 1. Flora 81 punkti, 2. Levadia 68, 3. Kalju 55, 4. Paide 54, 5. Kuressaare 43, 6. Trans 32, 7. Tammeka 27, 8. Kalev 24, 9. Legion 14, 10. Vaprus 8.

Enne mängu:

Paide ja Legion olid vastamisi ka selle nädala kolmapäeval ja siis lepiti Tallinnas 1:1 viiki.

Paide esmane eesmärk on koduväljakul sellise tulemuse kordumise vältimine, sest Kalju kannul püsimiseks ei saa lasta vahel suuremaks kasvada – Kalju oli reedel Pärnu Vaprusest 4:0 parem ja on tabelis 55 punktiga kolmas, Paidel on praegu 51 punkti.

Legioni jaoks oli kolmapäevane viigipunkt aga selge õnnestumine ning seekord proovitakse veelgi suuremat tükki haarata.