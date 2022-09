OTSEBLOGI | Kas Euroopa meistriks kroonitakse Hispaania või Prantsusmaa?

Mõlemad koondised kuuluvad Euroopa korvpalligigantide sekka ja nii on neil ka lähiminevikust kullasära ette näidata: Hispaania võitis EM-i 2009., 2011. ja 2015. aastal, sealjuures alistati 2011. aasta finaalis prantslased skooriga 98:85, Prantsusmaa krooniti Euroopa meistriks aastal 2013. Lisaks on Hispaania auhinnakapis kuus EM-hõbedat, Prantsusmaal veel kuus pronksi.

Küll on Hispaania seekord korda saatnud väikese üllatuse, sest koosseisust puuduvad kogenud mängijad nagu Ricky Rubio, Sergio Llull, Sergio Rodriguez ja Alex Abrines, rääkimata vendadest Gasolidest. Ainult kolm meeskonnaliiget mängivad NBA-s ja nii on mitmed vaatlejad kirjutanud, et praegune koondis on selle aastatuhande ehk nõrgim Hispaania.

"Ma ei leia sõnu, et oma mängijaid õnnitleda: nad on ületanud kõik ootused," rääkis hispaanlaste kogenud peatreener Sergio Scariolo pärast võitu poolfinaalis. "See medal on ehk kõigist kõige ootamatu, aga minu jaoks kõige enam rahuldust pakkuv. Meie tiim on ehitatud raskele tööle, kaitsemängule, soovile oma piire ületada. Austan Vincent Collet'd [Prantsusmaa peatreenerit] ja meie vastast, prantslastel on alati ülivõimsad meeskonnad. Oleme siin ja see on vaid üks mäng. Ühes mängus võib kõike juhtuda."

Prantsusmaa koondises on võrreldes mullu Tokyos olümpiafinaali jõudnud võistkonnaga suurtest tähtedest puudu Nicolas Batum ja Nando de Colo, samuti pidi turniiri vigastuse tõttu vahele jätma Frank Ntilikina. See ei ole Prantsusmaad aga takistanud ja reedel võeti EM-finaalturniiride ajaloo suurim võit poolfinaalis, kui Poola alistati lusa 95:54.

"On äärmiselt hea tunne selles olukorras olla," rääkis esmakordselt Prantsusmaa kapteniks olev Evan Fournier päev enne finaali. "Ootan mängu väga. Nüüd läheme ja lõbutseme väljakul veidi! Iga mäng on erinev, mõnikord suudab noor koosseis just mängida piisava erutuse ja sitkusega, et kogemused üle kaaluda," ütles Fournier Hispaania koosseisu kohta.

"Meeskond, kes mängib paremini, võidab! See ongi nii lihtne," käis Prantsusmaa kapten välja vana tõe.

Hispaania kogus A-grupi parimana neli võitu ja ühe kaotuse, alistades sealjuures Türgi 72:69. Ainus kaotus tuli grupifaasi kolmandas voorus üllatuslikult Belgia vastu. Kaheksandikfinaalis peeti Leeduga maha tõeline põnevuslahing, millest väljusid hispaanlased 102:94 võiduga, siis alistati Soome 100:90 ja poolfinaalis Saksamaa 96:91. Prantsusmaa sai B-alagrupis Sloveenia ja Saksamaa järel kolmandana kolm võitu ja kaks kaotust, järgnesid kaks võitu lisaajal, kui esmalt alistati kaheksandikfinaalis Türgi 87:86 ja siis kaheksa parema seas Itaalia 93:85.

Hispaania silmapaistvamad mängijad on olnud Willy Hernangomez ja Lorenzo Brown, esimese arvel on keskmiselt 17,6 punkti ja 6,8 lauapalli mängu kohta, Brown on tiimi aidanud 15,4 punkti ja 7,1 resultatiivse sööduga. Prantslaste resultatiivseim on Guerschon Yabusele keskmiselt 15 punkti ja nelja lauapalliga, Rudy Gobert' näitajateks on 13,6 punkti ja 10,3 lauapalli.