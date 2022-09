Ragnar Klavani endine koduklubi üllatas Müncheni Bayernit

Hooaja kolmanda ja koduväljakul esimese võidu teeninud Augsburgile tõi võidu Mergim Berisha 59. minuti tabamus. Teise poolaja üleminutitel sai pealelöögile ka Bayerni puurilukk Manuel Neuer, kuid tiitlikaitsja viigiväravat siiski ei leidnud.

Augsburg on liigatabelis üheksa punktiga 11. kohal, tänavu esimest korda kaotusevalu tundnud Bayern paikneb 12 punktiga neljandal kohal.

What a day! @FCA_World deliver Bayern Munich their first defeat of the season in this Bavarian #Bundesliga battle. #FCAFCB | #MD7 pic.twitter.com/swsf3PimEI