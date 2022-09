Pruus pälvis maastikumaratoni MM-il 15. koha, Uibokand 24.

Meeste 117,5-kilomeetrise võistluse võitis uusmeremaalane Samuel Gaze ajaga neli tundi, 16 minutit ja 51 sekundit. Hõbemedali teenis tiitlit kaitsma tulnud sakslane Andreas Seewald (+0.16) ja pronksi taanlane Simon Andreassen (+0.57). Parima eestlasena sai Peeter Pruus 15. koha, ületades finišijoone ajaga 4:21.41.

"Õnneks sain startida kolmandast reast, kuna sakslased panid kohe tempo peale. Minul oli tunne üpris hea," ütles Pruus peale võistlust. "Esimesel ringil pidin palju energiat kulutama, et metsa vahel hard trail rattaga tehtud vigu korrigeerida. Peale teist tehnilist punkti jooksis grupp uuesti kokku ja ma jätkasin sõitmist viiendal positsioonil, et energiat säästa. Kahjuks teises TP-s ei saanud ma jooki kätte, mis maksis hiljem kätte, jättes oma jälje."

"Kolmandal ringil, kus oli vaja panna, et heal positsioonil tehnilisele osale jõuda, oli mul energia otsas. Lõpu poole läks tunne jälle paremaks, kui joogi ja geelid kätte sain," jätkas Pruus. "Kokkuvõttes ootasin paremat tulemust ja lootsin esimese kuue hulka jõuda. Võtmekohtades jäi asi mõne vea ja jõu taha. Kindlasti mõjutas natuke ka see, et olen viimase pooleteise kuu jooksul teinud vaid ühe stardi. Konditsioon on siiski hea ja lähen hooaja lõppu häid tulemusi püüdma."

Josten Vaidem sai 44. koha ajaga 4:26.36 ning Eesti valitsev maastikumaratoni meister Peeter Tarvis 81. koha ajaga 4:39.44.

Eliitnaiste seltskonnas pälvis maailmameistritiitli prantslanna Pauline Ferrand Prevot, kes sõitis 87,5 kilomeetrit ajaga 3:36.58. Mäletatavasti võitis Prevot kuu aega tagasi veel kaks maailmameistritiitlit, kui oli parim lühirajasõidus ja olümpiakrossis.

Hõbemedaliga pidi leppima sama ajaga finišeerinud brititar Annie Last ja pronksiga olümpiakrossi olümpiavõitja Joanda Neff (+0.02). Eestli valitsev maratoni meister Janelle Uibokand teenis 24. (3:50.05) ja Liisa Ehrberg 25. koha (3:50.07).

"Sõit oli väga raske, sest olen terve nädala võidelnud külmetusega ja ei teadnud, mida oma vormist arvata. Kõige hullem päev ei onud, aga raskeks tegi minu ja Liisa jaoks sõidu stardipositsioon, sest väga palju tekkis pudelikaelu. Kiirel rajal maksis see hea grupi leidmiseks kätte," tõdes Uibokand sõidu järel. "Sõitsime Liisaga pea kogu võistluse koos ja olime üksteisele toeks. Kokkuvõttes jääme rahule ja võtame selle, mis oli võtta, sest andsime endast parima."