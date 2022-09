Dennis Schröderist saab taas LeBron Jamesi meeskonnakaaslane

Ka 2020/21 hooajal Lakersis mänginud Schröder sõlmis klubiga üheaastase lepingu, millega ta teenib 2,64 miljonit USA dollarit. Schröder on suve alguses Lakersi peatreeneriks määratud Darvin Hamile tuttav mängija Atlanta Hawksi aegadest. Schröder mängis Hawksis aastatel 2013 kuni 2018, Ham oli toona meeskonna abitreener.

"Meil on äärmiselt hea meel, et Dennis Schröder naaseb Lakersisse," kommenteeris Lakersi peamänedžer Rob Pelinka. "Dennist ja peatreeneri Hami ühendab mitte ainult ühine ajalugu, vaid nad peegeldavad ka teineteise mentaliteeti. Nad on mõlemad vaimselt väga tugevad ja võiduhimulised mehed."

Schröder viskas 2020/21 hooajal Lakersi eest keskmiselt 15,4 punkti ja andis 5,8 korvisöötu, kuid hooaja järel keeldus ta Lakersi pakutud 80 miljoni dollari suurusest lepingust. Eelmisel hooajal mängis sakslane nii Boston Celticsi kui ka Houston Rocketsi eest.