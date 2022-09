Laupäeval algavad Eesti käsipalli karikavõistlused

Tänavu on karikavõistlustele registreeritud 11 võistkonda. Tiitlikaitsjana alustab teekonda Põlva Serviti. Karikavõistlused kulmineeruvad 25.-27. novembril peetaval finaalturniiril, kuhu pääseb neli tugevamat võistkonda.

Karikavõistlustel osalevad kõik kuus meistriliiga võistkonda: Põlva Serviti, Viljandi HC, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, HC Tallinn, Mistra ja SK Tapa/ N.R Energy. Neile lisanduvad esiliigast Coop Põlva, Valga Käval, HC Viimsi, HC Tallinn 2 ja Põlva Arcwood. Loosi tahtel lähevad esimeses ringis vastamisi Mistra - HC Viimsi, SK Tapa/N.R Energy ja HC Tallinn 2 - Põlva Serviti. Teised tiimid pääsesid otse järgmisesse vooru. Ajalooliselt on just paljudest endistest koondislastest koosnev Arcwood suutnud esiliiga tiimina kõvasti meistrisarja võistkondade vahel vett segada, tulles näiteks 2018. aastal pronksile.

Juba sel laupäeval pannakse karikavõistluste esimeses kohtumises pall mängu Aruküla Spordihoones, kui vastamisi lähevad meistriliigas palliv Mistra ja esiliigasse kuuluv HC Viimsi. "Meil on karikavõistlustel suured lootused, esimene eesmärk on jõuda finaalturniirile ja siis ka loodetavasti kullamängule. Eks palju sõltub loomulikult ka loosist, kuid tunnen, et meil on piisavalt tasemel mängijad ja tugev võidutahe, et karikavõistlustel võite võtta," ütles tänavu HC Tallinnast Mistrasse siirdunud Eesti koondise väravavaht Armis Priskus.

Tänavu tugevnenud koosseisuga meistriliiga tiim SK Tapa on ka selles paaris Põlva Coopi vastu suurfavoriit, kuid kui esimese vooru paaridest üldse ühe peaks valima, kus põnevust tekkida võib, siis tuleks silmad selle paari peale suunata. "Eks muidugi lootsime esimesest ringist mänguta pääseda, kuid loosiratas otsustas teisiti. Positiivse poole pealt saame hooaja alguses rohkem mängupraktikat ning saame uusi mängijaid sisse sulatada. Usun, et esineme hooaja edenedes järjest paremini," vaatas esimesele kohtumisele ette SK Tapa mängija Marten Saar.

Valitsev karikavõitja Põlva Serviti kohtub esimeses voorus eelmisel hooajal esiliigas hõbedale tulnud HC Tallinn 2-ga. "Kindlasti lootsime, et loosiratas halastab meile rohkem. Serviti on sel hooajal väga tugev ning eks peame võtma seda, kui võimalust mängida parima tiimi vastu, kes Eestist võtta on," kommenteeris HC Tallinn 2 eestvedaja ja mängija Martin Pihlamägi.

Eesti käsipallikarikavõistluste esimene voor:

22.09 20.00 Kuristiku Gümnaasium HC Tallinn 2 - Põlva Serviti

08.10 18.00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti - HC Tallinn 2

21.09 19.00 Tapa Spordihoone SK Tapa/N.R Energy - Coop Põlva

04.10 18.30 Mesikäpa Hall Coop Põlva - SK Tapa/N.R Energy

17.09 17.00 Aruküla spordihoone Mistra - HC Viimsi

06.10 19.00 Viimsi kooli spordihoone HC Viimsi - Mistra