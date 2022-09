VIDEO | Luis Enrique avaldas Hispaania koondise koosseisu ebatavalisel moel

Eelmisel pühapäeval lõppenud Hispaania velotuuri auks istus suur rattaspordihuviline Luis Enrique kaherattalise selga ja koondisekutse teeninud mängijaid nimetades ilmusid nende nimed justkui kriidiga kirjutatuna asfaldile.

52-aastase Luis Enrique koosseis on sarnane juunikuisele, kuid seekord asendavad Ansu Fatit ja Iago Aspast seni koondisekogemuseta Borja Iglesias ja Nico Williams. Fati ei ole Hispaania eest väljakul käinud juba 2020. aastast saadik. "Ta on sel hooajal Barcelona eest alustanud vaid ühes mängus ja see ütleb mulle nii mõndagi. Loodetavasti näeme taas parimas vormis Ansut, aga praegu ta koosseisu ei kuulu," kommenteeris peatreener.

¡Qué ganas teníamos de decir esto!: @LUISENRIQUE21 da a conocer la lista con los 2️⃣5️⃣ jugadores que disputarán los duelos de #NationsLeague contra Suiza y Portugal.



¡Míster, con este equipo seguro que nos va sobre ruedas!#VamosEspaña pic.twitter.com/Z6S0t1z2sW — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 16, 2022

Treenerina Barcelona Meistrite liiga ja kahekordseks Hispaania liiga võitjaks viinud Luis Enrique on varemgi koondise koosseisu avalikustanud omapärasel moel, näiteks pani ta ühse mullu avaldatud videos garaažiuksele koondislaste nimedega registreerimismärgid; teises võttis kutse teeninud pallurite videomängu FIFA stiilis kujutised välja hõbedastest kohvritest.

Hispaania koosseis 24. septembril toimuvaks mänguks Šveitsi ja 27. septembril toimuvaks kohtumiseks Portugali vastu:

Väravavahid

Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford), Unai Simon (Athletic)

Kaitsjad

Cesar Azpilicueta (Chelsea), Hugo Guillamon (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Eric Garcia (Barcelona), Jose Gaya (Valencia), Diego Llorente (Leeds), Jordi Alba (Barcelona), Dani Carvajal (Madridi Real)

Poolkaitsjad

Sergio Busquets (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico), Koke (Atletico), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Carlos Soler (PSG)

Ründajad

Alvaro Morata (Atletico), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Marco Asensio (Madridi Real), Pablo Sarabia (PSG), Borja Iglesias (Real Betis), Nico Williams (Athletic)