VAATA OTSE | Kas Flora võiduseeria jätkub ka Narva vastu?

Flora on koduliigas võitnud viimased viis kohtumist, sealjuures alistati nädalase vahega kõik lähimad rivaalid: Levadiast oli Flora üle 2:1 ja enne seda võideti 2:0 Nõmme Kaljut ning 2:1 Paide Linnameeskonda.

Just Narva Trans oli viimane meeskond, kes enne Flora edukat seeriat neilt punkte suutis röövida, kui 13. augustil viigistati A. Le Coq Arenal 1:1. Trans on 28 mänguga kogunud 32 punkti, mis asetab nad tabelis kuuendale kohale, Flora on 78 punktiga Levadia ees oma edu suurendanud kümnele punktile.

"Viimane mäng Floraga jättis positiivse mulje, seega lähtume sellest mängust ja proovime tulemust parandada," rääkis mängu eel Narva treener Alexei Eremenko. "Keskendume sellele, mida me Flora ja Legioni vastu kõige paremini tegime. Kuulsin, et Tallinnast tuleb palju fänne, soovin, et meie meeskond sellel tähtsal kohtumisel toetuseta ei jääks."

"Ootame huvitavat mängu tuleva Eesti meistriga. Kutsume fänne meid toetama! Tuleb põnev lahing," lisas Aleksandr Zakarljuka.

"Nad on kindlasti tugev vastane, kuid oleme meeskonnaga valmis ja läheme kolme punkti järele," kinnitas Flora kaitsja Markkus Seppik.