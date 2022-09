Alcaraz sai esimeses mängus maailma esireketina kaotuse

19-aastasena kõigi aegade noorimaks meeste esinumbriks kerkinud hispaanlane liitus meeskonnga teisipäeval ehk ei saanud tiimi aidata avakohtumises võetud 3:0 võidus Serbia üle.

"Ma ei saabunud siia eriti heas füüsilises konditsioonis. Mul on väga-väga raske," rääkis USA lahtistel ligi 24 tundi puhast mänguaega väljakutel veetnud Alcaraz. "Väljak on väga aeglane, mul on sellega kohanemiseks aega olnud vaid kaks päeva. Väga keeruline."

Alcaraz pääses väljakule pärast seda, kui Roberto Bautista Agut oli alistanud Vasek Pospisili, kuid maailma esireket ei suutnud samaga vastata ning kaotas endast kolm aastat vanemale Kanada esinumbrile 7:6 (3), 4:6, 2:6. Hiljem tõid Auger-Aliassime ja Pospisil Hispaania paari Marcel Granollersi - Pedro Martineze 4:6, 6:4, 7:5 alistamisega Kanadale matši üldvõidu ning kergitasid nad B-grupis esikohale. Edasipääsulootused on säilinud nii Hispaanial, Serbial kui Lõuna-Koreal.

Edasipääsejad on selged C- ja D-grupis, kus 22.-27. novembrini Malagas toimuvale finaalturniirile on koha taganud Austraalia, Saksamaa, Holland ja USA.