HC Tallinna peatreener: mõned mehed on veel vajaka, et oleks meeskond koos

Enne lendu Tšehhi, harjutas HC Tallinna käsipallimeeskond reedel Kalevi Spordihallis toimunud treeningul olulisi liikumisi. Eelmisel hooajal kõvasti panustanud, aga Eesti meistrivõistlused pronksiga lõpetanud HC Tallinn, on teinud läbi täieliku noorenduskuuri ja eelmisest tiimist on alles vaid neli mängijat.

"Eelmine aasta tegime kõige suurema panuse oma võistkonda läbi aegade. Eelarve ajasin kokku koguni 300 000 tuhat. Võtsime viis leegionäri ja peatreeneri taanlase. Mäng käis ülesse ja alla ja ei olnud päeva lõpuks head emotsiooni, mille pealt oleks saanud edasi minna. Võtsime jõulise noorenduskuuri ette," ütles HC Tallinna peatreener Risto Lepp.

Risto Lepp tegutseb hetkel peatreenerina, kuid uut juhendajat otsitakse. Nimekirjas on 13 mängijat ja neist kümme on HC Tallinna ja HC Tallase noored kasvandikud ning kolm võõrleegionäri.

"Meil on veel mõned mehed vajaka, et oleks see meeskond komplekteeritud. Väravas on 17-aastane noor, tubli ja potentsiaalikas Tanel Kütt," lisas Lepp.

HC Tallinn peab nädalavahetusel võõrsil Euroopa karikasarja avaringi mängud Nove Veseli Sokoliga. Euroopa karikasarja avaringis minnakse kokku Prahast 130-kilomeetri kaugusel asuva Nove Veseli linna Sokoli meeskonnaga. Kulude kokkuhoidmiseks müüs HC Tallinn oma kodumängu vastasele ja nii peetakse duelli mõlemad matšid Tšehhis. Mängitakse laupäeval ja pühapäeval ning vastane on soosiku rollis.

"Tegemist on Tšehhi kõrgliiga meeskonnaga. Tegemist on professionaalse meeskonnaga. Meeskond on noor ja meeskond mängib tänapäevast käsipalli ja ütlen ausalt, et rohkem oleme keskendunud enda tegemistele ja läheme sinna võitlema ja endast kõike andma ja vaatame, mis päeva lõpuks saab," kommenteeris Lepp.