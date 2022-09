Juunioride etapp jääb Armeenia-Aserbaidžaani konflikti tõttu ära

Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) on jälginud hiljutisi arenguid Armeenia ja Aserbaidžaani piiril ning proteste Jerevanis. ISU nõukogu märkis ka, et mõned osalenud ISU liikmeid on juba otsustanud üritusel mitte osaleda.

Arvestades, et tegemist on noorte võistlusega, kus osalevad alaealised ja turvalisus on kõige olulisemal kohal, järeldas ISU nõukogu, et üritust ei saa korraldada plaanipäraselt.

ISU tänab Armeenia iluuisutamist nende pingutuste eest ürituse ettevalmistamisel ja mõistva suhtumise eest sellise otsuse vastu.