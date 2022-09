Šveits esitab ametliku avalduse jalgpalli EM-i korraldamiseks

Šveitsil on EM-iks pakkuda üheksa võõrustajalinna, sealhulgas olümpiapealinn Lausanne. Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Sion, Luzern ja Thun on samuti välja valitud ning kõik vajalikud dokumendid esitatakse Euroopa jalgpalliliidule (UEFA) 12. oktoobril.

"Naiste EM on Euroopa suurim naistele suunatud spordisündmus," ütles Šveitsi jalgpalliliidu president Dominique Blanc. "EM-turniiri korraldamine Šveitsis on meie jaoks ainulaadne ja suur võimalus tutvustada Euroopa naiste jalgpallieliiti ja meie riiki maailmale. See on ka tugev märk võrdsematest võimalustest kõigile tüdrukutele ja naistele, kes soovivad meie riigis, Euroopas ja kogu maailmas jalgpalli mängida."

"Meil on hea ja juba olemasolev infrastruktuur, nagu staadionid, hotellid, treeningplatsid, lennujaamad ja transpordisüsteemid," lisas Šveitsi taotluse projektijuht Marion Daube.

Peale Šveitsi soovivad EM-i korraldada ka Prantsusmaa ja Poola ning ühisavalduse esitasid ka Rootsi, Taani, Norra ja Soome. Ukraina teatas eelmise aasta novembris, et soovib EM-i korraldada, kuid pärast Venemaa sõjalist agressiooni on Ukraina kandideerimine ebatõenäoline.

UEFA avaldab 2025. aasta EM-i võõrustajamaa 25. jaanuaril toimuval täitevkomitee koosolekul.