Kollanoka 99-jardine vaheltlõige otsustas tiitlipretendentide omavahelise heitluse

Kohtumist alustas edukamalt Chargers, kes läks teise veerandaja alguses Zander Horvathi touchdown'i järel 10:0 juhtima. Järgmisel rünnakul teenis Chiefs oma esimesed punktid, kui mängujuht Patrick Mahomes viskas kukkumise pealt Jerick McKinnonile touchdown'i. Poolajapausile mindi Chargersi 10:7 juhtimisel.

Teise poolaja alguses läksid külalised Mike Williamsi touchdown'i järel taas kümne punktiga juhtima, kuid sellele vastas Chiefs 20:0 spurdiga. Kõigepealt leidis Mahomes 41-jardise sööduga Justin Watsoni, siis napsas Chiefs pealelöögiga kolm punkti ning võõrustaja head hoogu jätkas tänavu NFL-i draft'i viimases ringis valitud kollanokk Jaylen Watson, kes hüppas Chargersi mängujuhi Justin Herberti söödule vahele ja jooksis 99-jardi, et viia Chiefs esimest korda kohtumist juhtima, 24:17.

UNREAL. 7th-round rookie @JaylenWatson12 just went 99 yards for a Pick-6! #ChiefsKingdom

