Carmen Kraav stardib kardispordi MM-il

Itaalias Sarno kardirajal toimub sel nädalavahetusel otseveoliste kartide OK ja OK-Junior maailmameistrivõistlused. Ainsa eestlasena on stardis klassis OK võistlev Carmen Kraav (Ward Racing).

Maailmameistrivõistlustel osaleb 200 võistlejat 49 riigist. Tuntuimatest nimedest on otseveolistel ehk käikudeta kartidel maailmameistriks tulnud hetkel vormel-1 sarjas võistlevad Lando Norris ja Nyck de Vries. Äärmiselt tihedas konkurentsis paneb end proovile Carmen Kraav, kes osaleb MM-il teist korda.

"Trennipäevad on möödunud töiselt, sest raja pidamine on väga hea, võistlejaid on palju ja konkurents väga tihe. Treeningutel on ilm soe ja kuiv olnud, aga nädalavahetusel lubab mitmel päeval vihma, mis kindlasti muudab olukorda," ütles Kraav pärast vabatreeninguid.

Mõned nädalad tagasi saavutas Kraav Sarnos peetud MM-i eelvõistlusel suurepärase 11. koha. Tulevat nädalavahetust silmas pidades eelistaks ta kuiva ilma asemel märga ilma: "Olen pigem optimistlik märja raja osas, sest eelmisel võistlusel sai märja rajaga sõidetud ja tempo tundus hea olevat."

Napolis asuval Sarno kardirajal sõidetakse reedel ajasõidud ning esimesed eelsõidud. Laupäeval jätkatakse eelsõitude ning pühapäeval sõidetakse otsustavad finaalid.