HC Tallinn alustab nädalavahetusel eurohooaega

Euroopa tugevuselt kolmandas liigas teeb tänavu kaasa 77 võistkonda 29 riigist. Eesti pealinna tiim läheb võitlusesse alates esimesest ringist ning teises ringis asuvad võistlustulle ka Põlva Serviti ja Viljandi HC, kes loosi tahtel omavahel vastamisi lähevad.

HC Tallinna asutaja ja peatreeneri Risto Lepa sõnul on nende eesmärk igal aastal eurosarjas osaleda. "Minu jaoks näitab Euroopas mängimine tiimi kvaliteeti. Oleme sel aastal läbinud noorenduskuuri. Meie koosseisus on seitse pallurit, kes kunagi HC Tallinnast oma käsipalliteekonda alustanud ning kolm mängijat HC Tallase noortesüsteemist. Usun, et just neile on eurosarja õhkkonna nuusutamine karastav kogemus."

HC Tallinn osaleb eurosarjades kuuendat hooaega ning kui neli esimest aastat võidurõõmu ei maitstud, siis eelmisel hooajal alistati teises ringis pingelises lahingus võimsa lõpu abil Leedu klubi Vilniuse VHC Šviesa. Seejärel tuli aga vastu tõeline käsipalli tipptiim, kui kolmandas voorus mindi vastamisi hilisema turniiri poolfinalisti Alingsas HK-ga. Esimeses kohtumises tunnistati vastaste kindlat paremust, kuid teises mängus tehti võitluslik viik ning kokkuvõttes jäi Rootsi klubi peale 68:50.

"Käsipallis on Euroopa sarjades osalemine suur kulu ning seetõttu otsustasime tänavu oma kodumängu maha müüa, säästes sellega tuhandeid eurosid. Loomulikult sooviksime ka pealinna tugevat rahvusvahelist sporti tuua, kuid finantskaalutlustel see tänavu mõistlik ei oleks," jätkas Lepp. "Vaatamata sellele, et mängime kaks kohtumist võõrsil, me siiski kaotama ei lähe. Meil on vastaste kohta eeltöö detailideni tehtud ja loodame siiski järgmisesse ringi edeneda."

TJ Sokol paigutus eelmise aasta pingeliste play-off'ide järel Tšehhis seitsmendale kohale ja tänavugi ei ole kohalikke meistrivõistlusi liiga õnnestunult avatud. Veselil, kus 2019. aastal mängis ka Eesti koondise mängujuht Kristo Voika, on kolmest esimesest kohtumisest ette näidata vaid üks punkt.

"Meil on pilt ees vastaste tugevustest ning loodame kodusaali eelise ära kasutada. Tahame algusest peale ohjad enda kätte haarata, vastastele meie tempo peale suruda ja oma pikema pingi ära kasutada," rääkis Tšehhi klubi peatreener Jan Beloch pressiteate vahendusel.

HC Tallinna kohtumised Euroopa karikasarjas:

17.09 kell 14.00 - TJ Sokol Nove Veseli - HC Tallinn (ZDT Arena)

18.09 kell 14.00 - HC Tallinn - TJ Sokol Nove Veseli (ZDT Arena)