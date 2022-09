Rafael Nadal: see on kurb päev mulle ja spordile

Teiste seas ka tema suurel rivaalilt Rafael Nadalilt, kes pidas karjääri jooksul šveitslase vastu 40 profimängu ja võitis neist 24. Viimases omavahelises vastasseisus 2019. aasta Wimbledoni poolfinaalis jäi peale aga Federer.

Lisaks rivaliteedile spordiväljakul ühendavad Federeri ja Nadali mitmed spordivälised ettevõtmised, sealjuures ka heategevusliku eesmärgiga matšid ja muud üritused.

"Armas Roger, minu sõber ja rivaal. Ma soovin, et seda päeva ei tulnuks kunagi. See on kurb päev nii isiklikult mulle kui ka kogu maailma spordile," sõnas Nadal pärast Federeri loobumisotsust.

"On olnud meeldiv, aga samuti au ja privileeg jagada sinuga neid aastaid, elades läbi nii mitmeid imelisi hetki väljakul ja selle kõrval. Meil on tulevikus palju hetki, mida koos jagada, koos on veel palju asju teha, me teame seda."

USA lahtiste võitmise järel värskelt maailma esireketiks kerkinud Carlos Alcaraz täiendas, et Federer oli talle tipptennisistiks kujunemisel eeskuju.

"Roger on olnud üks minu iidoleid ja inspiratsiooniallikaid. Aitäh kõige eest, mida oled meie spordia jaoks teinud," kirjutas Alcaraz sotsiaalmeedias. "Ma tahan endiselt sinuga mängida! Soovin sulle järgnevaks kogu maailma õnne!"