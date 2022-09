Kallus Federerist: ta on ja jääb spordist suuremaks kujuks

Praeguseks 41-aastane Federer võitis karjääri jooksul üksikmängus 20 suure slämmi turniiri, teiste seas kaheksa korda Wimbledoni, mida on enam kui kellelgi teisel.

"Kõik see, mis ta väljakul tegi, oli ülimalt loomulik. Ta on uskumatu talent. Mismoodi ta mängis oma parematel aegadel grand slam'i välja nii, et teatud mängijate vastu oli partii juba lahendanud ja kui järgmine kord vastu läks, siis suures plaanis seal midagi ei olnudki - matšid lõppesid teinekord 6:1, 6:2, 6:0, 6:2, 6:1, 6:0 kuni finaalini välja," meenutas Kallus intervjuus ERR-ile.

"Ta on niivõrd intelligentne ja mitmekülgne mängija, et tal on alati olemas vastase vastu plaan A, B ja C ning vajadusel ka D, E, F ja G ka. Tema vastu ei saa minna konkreetse mänguplaaniga - see on praktiliselt võimatu," ütles Kallus ja lisas, et tänapäeva noortest tegijatest meenutab talle kõige rohkem Federeri itaallane Jannik Sinner.

Federeriga samal ajal tegid tegusid ka hispaanlane Rafael Nadal ja serblane Novak Djokovic. Seltskonda on nimetatud suureks kolmikuks. "Kui räägime suurest kolmikust, siis need mehed on ju kõik öelnud, et nad on olnud need mehed seepärast, et kõrval on olnud need teised kaks meest. Nemad on üksteist nii palju edasi viinud, üksteisele andnud," lisas Kallus, kes on ka ise Federeri suur fänn.

Sportlike saavutuste kõrval on Federer alati paistnud silma ka väga meeldiva inimesega ja võitnud sellega isegi tennisekaugete inimeste sümpaatia. "Ta on spordist suurem kuju ja kui lõpetab tennisemängu ära, siis jääb endiselt spordist suuremaks kujuks," usub Kallus.

"Ta jääb kindlasti suureks staariks elu lõpuni. Kindlasti näeme teda veel ja veel näidismatšidel ja mis iganes üritustel ja kohtades. Ta tõenäoliselt ei kao mitte kuhugi - see on ilmselge."