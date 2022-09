Loubet sihib tihedamat kalendrit

25-aastane rallimees sõidab WRC autoga kolmandat hooaega, kusjuures 2020. aasta lühikesel hooajal piirdus ta kolme ralliga. Mullu jäi aasta puusavigastuse tõttu pärast kaheksandat rallit pooleli.

Tänavu on prantslane löönud kaasa kuuel etapil kümnest. "Kümme rallit minimaalselt oleks suurepärane," lausus Loubet väljaandele DirtFish. "Seitsme puhul on paus rallide vahel liiga pikk. Kujuta ette, et viimane ralli oli Soomes, sellest on kaks kuud - seda on palju."

"Ma arvan, et kui tahan edasi areneda, siis ma vajan aasta-kahe jooksul natuke rohkemat, et olla pisut lõdvestunum ja astuda edasi järgmine samm tippsõitjaks saamiseks."

Loubet tuli neljandaks nii juunis Sardiinias kui ka äsja Akropolise rallil. Seejuures sai ta reedel kaks katsevõitu ja tõusis korraks ka liidrikohale. Siiski sõitis Loubet võrreldes konkurentidega paremal stardipositsioonil.

"Ma tean, et meil oli sel nädalalõpul eelis, aga me kasutasime seda ka hästi ära. Aga meil siiski oli eelis ja kui tahad võidelda eeliseta, siis tuleb rohkem sõita," lisas ta.