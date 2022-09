Roger Federer lõpetab tennisekarjääri

41-aastane šveitslane sõnas sotsiaalmeedias, et on viimastel aastatel olnud hädas mitme vigastusega, käinud operatsioonidel ning tema keha võimetel on piirid. Endise maailma esireketi viimaseks ATP turniiriks jääb järgmisel nädalal Londonis peetav Laver Cup.

"Nagu paljud teist teavad, siis viimased kolm aastat on pakkunud mulle vigastuste ja operatsioonide näol väljakutseid. Ma olen teinud võistlusvormi taastamiseks kõvasti tööd," kirjutas Federer.

"Aga ma olen teadlik ka oma keha võimetest ja keha on andnud mulle väga selgelt märku. Ma olen 41-aastane. Ma olen mänginud enam kui 24 aasta jooksul rohkem kui 1500 mängu. Tennis on kohelnud mind lahkemalt kui ma kunagi olen unistanud ja nüüd pean tunnistama, et on aeg võistluskarjäär lõpetada."

"Järgmise nädala Laveri karikaturniir Londonis on minu viimane ATP võistlus," jätkas ta. "Mõistagi mängin tennist ka tulevikus, aga mitte enam suure slämmi turniiridel või ATP turneel."

"See otsus on mõrumagus, sest ma jään igatsema kõike, mida tennisekarussell on mulle pakkunud. Aga samal ajal on nii palju ka sellist, mida tähistada."

"Ma loen ennast üheks maailma kõige õnnelikumaks inimeseks," lausus Federer. "Mulle anti eriline anne mängida tennist ja ma tegin seda tasemel, mida kunagi ette ei kujutanud, ja kauem, kui arvasin olevat võimalik."

Federer võitis karjääri jooksul üksikmängus 20 suure slämmi turniiri, jäädes maha vaid Rafael Nadalist (22) ja Novak Djokovicist (21). Neist esimese võitis ta 2003. aastal Wimbledonis ja viimase 2018. aasta Austraalia lahtistel.

Enim suure slämmi turniire võitis ta Wimbledonis - kokku kaheksa, millele lisandusid kuus turniirivõitu Austraalias, viis USA-s ja 2009. aastal ainus võit ka Prantsusmaa lahtistel, kui Rafael Nadal oli neljandas ringis välja langenud ja tema alistaja Robin Söderling pidi tunnistama finaalis Federeri paremust.