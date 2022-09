Vueltal etapi võitnud hollandlane liitub Ineose tiimiga

Vueltal Team DSM-i eest sõitnud 22-aastane Arensman kuulub 2023. aastast Ineos Grenadiersi meeskonda, mis varasemalt kandis nime Team Sky. Arensmaniga sõlmiti kaheaastane leping.

Arensman on käimasoleval aastal teinud suure arenguhüppe, kuna lisaks etapivõidule Hispaania velotuurilt saavutas ta Poola velotuuril üldarvestuses teise koha.

"Otsustasin liituda Ineos Grenadiersiga, sest see tundub minu praeguses karjääris õige sammuna," ütles Arensman.

"See on tõesti minu unistuste meeskond ja kui ma olin noorem, avaldas mulle alati muljet, kui vaatasin, kuidas meeskond eesotsas sõitis ja võistlusi võitis. Võimalus sõita samas meeskonnas on minu jaoks unistuse täitumine," lisas Arensman.

Thymen Arensman INEOS Grenadiers



It is our pleasure to announce that @ThymenArensman will be joining the team from next season.



Welcome to the Grenadiers, Thymen pic.twitter.com/aYPymRATNK — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 15, 2022

"Minu ambitsioon on arendada ennast nii ratturi kui ka inimesena. Ma tunnen, et suudan üldarvestuse peale sõitmiseks otsustavatel aladel, milleks on temposõit ja mäkkeronimine, veel areneda ning nende oskuste parandamiseks pole paremat kohta kui see meeskond. See on minu jaoks suurepärane õppimiskogemus," kommenteeris Arensman.