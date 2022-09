Edasi lükatud kohtumises lõi Flora 11 väravat Lootosele

Tegemist oli edasi lükatud 14. vooru kohtumisega. Flora sai kindla võidu ning jätkab tabelis liidrina, olles kogunud 54 punkti. Flora on võitnud kõik seni toimunud 18 kohtumist väravatevahega 120:8. Saku Sporting hoiab teist kohta 41 punktiga. Põlva FC Lootos on tabelis seitsmendal kohal ning neil on kogutud seitse punkti.

Flora mängib järgmisena 18. septembril Pärnu JK Vaprusega ning Põlva FC Lootos kohtub samal kuupäeval Saku Sportinguga.

Enne mängu:

Lootose peatreener: Kaido Kukli: "Kõige tähtsam on füüsiliselt vastu pidada."

Poolkaitsja Hanna Parv: "Pühapäevane mäng Pärnuga näitas, et miski pole veel kadunud ja potentsiaali meis on. Mäng on küll jalgades, kuid anname endast parima."

Flora väravavahtide treener Mattias Traublum: "Tulemas on võitluslik mäng. Tahame naasta Põlvast kolme punktiga."

Kaitsja Jessika Uleksin: "Lähme Põlvasse kolme punkti järele."