Murray ja Salisbury kaotasid paarismängus USA-le

Kolmekordne suure slämmi võitja Murray ja paarismängu maailma edetabelis esikohal paiknev Salisbury võitsid esimese seti, kuid teine ja kolmas sett kaotati ameeriklastele Rajeev Ramile ja Jack Sockile.

Matš kestis kokku kaks tundi ja 49 minutit. Mäng toimus väga hilja, lõppedes alles peale keskööd, millest oli Andy Murray veidi frustreeritud.

"Matši lõpus oli ilmselt poole vähem inimesi väljakul, kui mängu algul," ütles Murray. "Sellest on natuke kahju, sest neil jäi suurepärane matš nägemata," lisas ta.

"See ei olnud ilmselt sellepärast, et nad ei tahtnud jääda. Kui sul on siin lapsed, siis sa ei saa nendega nii kauaks jääda," sõnas Murray.

Järgmisena läheb Suurbritannia reedel vastamisi Hollandiga, kes võitis D-alagrupi avamängus Kasahstani. Iga grupi kaks paremat pääsevad novembris toimuvasse finaali.