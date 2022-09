Kardispordi hooaeg lõpeb karikavõistluste etapiga laupäeval

Pärnu külje all asuva Porsche Ringi kardirada on rajatud suure ringraja sisse. Kardirada kasutab küll osasid suure võistlusraja sektsioone, sealhulgas stardisirget. Ligikaudu kilomeetri pikkune kardirada on esmaste testide tulemusena näidanud end kui väga kiire rada, mille rohked painded on isegi kiiremate kartide jaoks ennustatavalt täisgaasil võetavad.

Kiireimas kardiklassis on punktitabeli kolm esimest kohta hõivanud AIX Racing Teami võistlejad Siim Leedmaa, Markus Kajak ja Ken Oskar Algre. Mõne nädala eest võistles sama kolmik edukalt maailmameistrivõistlustel Le Mansis. Algre kolmas positsioon pole aga sugugi kaljukindel, kuna vaid punkti võrra jääb temast maha kogenud Mario Vendla (KH Racing).

Maailmaklassi duo Leedmaa-Kajaku duell saab aga juba ette ennustades olema põnevust täis. Arvestades Leedmaa ja Kajaku olematut punktivahet, tuleb hooaja üldvõitjaks see, kes lõpetab Audru võistlusel eespool.

Kiires otseveoliste klassis OK juhib üldarvestuses Richard Viigisalu (KH Racing). Suur edu on aga paljuski tingitud sellest, et Robin Särg (Gear Racing) ja Mia-Mariette Pankratov (AIX Racing Team) on mõlemad saanud tänavusel hooajal sõita ühe etapi vähem.

Sarnane seis ootab ees klassis OK-Junior, kus Andri Tšikini (AQVA Racing) punktiedu jälitajate ees on justkui turvaline, kuid arvestada tuleb tiimikaaslase Mark Dubnitski ühe vähem sõidetud võistlusega. Neid kaht lahutab omakorda hooaja avavõistluse võitnud ning seejärel stabiilselt punkte kogunud Andrey Borodin (Talvar Racing).

Kõige suurema võistlejate arvuga kardiklassis Mini on hooaja jooksul rajal käinud koguni 28 võistlejat, kelle seast veel seitsmel on vähemasti teoreetiline võimalus tulla karikavõistluste võitjaks. Senise kolme etapi võidud on jagunenud kolme erineva sõitja vahel, kelle hulgast ei leia muuseas üldarvestuse liidrit Theodor Toobalit (AQVA Racing). See aga ei tähenda antud konkurentsis midagi, sest võit on tal käega katsutavas kauguses olnud mitmel etapil. Sama kehtib kolmandat kohta hoidva Mattias Ojapõllu (Vihur Team) kohta.

Võidurõõmu on aga maitsta saanud Toobali tiimikaaslased Meryl Peldes ja Albert Tamm ning samuti Lange etapil hiilanud Aron Kivilo (Talvar Racing).

Pisemas karikavõistluste klassis Micro tõusis Langel saadud võiduga punktitabeli liidriks senise hooaja jooksul korduvalt etapivõidust ilma jäänud Patrick Orvandi (KS Academy). Teist kohta hoidev Markus Kasepõld (Rapla Kardiklubi) võitis küll hooaja avaetapi, kuid sealt edasi on kiire poiss kogenud rohkelt ebaõnne. Käina etapi võitnud ja Langel kolmas olnud Remi Rubin (AQVA Racing) hoiab Kasepõllu taga kolmandat kohta.

Karikavõistluste viimasel etapil tulevad rajale ka Cadet-klassi võistlejad. Traditsiooniliselt selles võistlusklassis punktiarvestust ei peeta. Pärnu külje all Porsche Ringil laupäeval sõidetavat etappi on pealtvaatajatel võimalik jälgida tasuta kohapeal.

Ajakava laupäeval, 17. septembril:

10.00 - soojendussõidud

10.54 - ajasõidud

12.15 - I eelsõit

13.28 - II eelsõit

14.38 - finaalid