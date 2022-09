Chelsea mängis uue peatreeneri all esimese mängu viiki

Euroopa jalgpalli Meistrite liiga teise vooru kohtumises ei suutnud Londoni Chelsea uue peatreeneri Graham Potteri all FC Salzburgi vastu 1:1 viigist enamat.

Chelsea läks kohtumist 1:0 juhtima, kui Raheem Sterling lõi 48. minutil värava. Noah Okafor viigistas seisu 75. minutil. Chelsea on E-alagrupis viimasel kohal ühe punktiga. Alagruppi juhib AC Milan nelja punktiga.

H-alagrupi kohtumises kaotas Juventus 1:2 Benficale. Samas alagrupis sai kaotusseisu jäänud Paris-Saint Germain 3:1 võidu Maccabi Haifa üle. Neymar, Kylian Mbappe ja Lionel Messi lõid kõik ühe värava.

G-alagrupis võitis Manchester City 2:1 Dortmundi Borussiat. Dortmund asus 56. minutil mängu juhtima Jude Bellinghami väravast. Alles 80. minutil sündis John Stonesi tabamusest viigivärav ning 84. minutil tegi skoori Erling Braut Haaland. City juhib alagruppi kuue punktiga. Dortmund on kolme punktiga teisel kohal.

F-alagrupis sai Madridi Real kahest hilisest väravast 2:0 võidu RB Leipzigi üle. Federico Valverde ja Marco Asensio olid väravate autoriteks. Real on alagrupis liider kuue punktiga ehk nad on võitnud kahest mängust kaks. Leipzig pole kahest mängust saanud veel ühtegi punkti ning nad on alagrupis viimasel kohal.

A-alagrupis võitis Napoli 3:0 Rangersit ning sellega asusid nad ka tabelit juhtima. Samas grupis on ka Liverpool ja Amsterdami Ajax ning neil mõlemal on kolm punkti ning nad paiknevad vastavalt teisel ja kolmandal kohal.