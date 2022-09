James Rodriguez liitub Kreeka jalgpalli lipulaevaga

2014. aasta MM-i suurim väravakütt Rodriguez liitus möödunud aasta septembris Katari kõrgliigaklubi Al-Rayyaniga, kuid klubi on käimasolevat hooaega alustanud ühe viigi ja viie kaotusega.

Kolmapäeval avaldas jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano ühismeedias, et Rodriguez on Katarist lahkumas ja tema järgmiseks klubiks on valitsev Kreeka meister Olympiakos. Romano sõnul on klubid laenulepingu osas suulise kokkuleppeni jõudnud, ent kolumblane peab enne ülemineku ametlikuks saamist läbima meditsiinilise ülevaatuse.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there's verbal agreement in place on loan deal. ⚪️ #transfers



