Üheksaliikmeline Eesti koondis stardib maanteeratturite MM-il

2022. aasta MM-i kavas on kaheksa võistluspäeva, mille jooksul peetakse 11 ​​osavõistlust eliit-, U-23 ja juuniorklassidele nii mees- kui naisratturite seas. Kohal on kokku rohkem kui 1000 tippratturit 70 riigist, kes võistlevad MM-tiitli ja ihaldatud vikerkaarevärvilise särgi nimel, vahendab EJL.

Eestlased on stradijoonel neljal päeval. Võistlused algavad temposõitudega esmaspäeval (U-23) ja teisipäeval (WJ, MJ) ning jätkuvad reedel (MJ, U-23) ja laupäeval (WJ) grupisõitudega.

Eestit on esindamas U-23 arvestuses Prantsumaa klubis Equipe continentale Groupama-FDJ sõitev Rait Ärm, kes võidutses tänavu Balti Keti velotuuril. Lisaks on stardis Team Ampler – Tartu2024 nimistus sõitvad ratturid Joonas Kurits ja Madis Mihkels. Kurits on temposõidu valitsev Eesti meister ja Mihkels säras tänavu Tour of Estonia esimesel etapil. Mihkelsil on taskus ka kaheaastane leping Belgia World Touri meeskonnaga Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux.

Naisjuunioride arvestuses stardivad Taani klubis Team Rytgeri treenivad Laura Lizette Sander ja Elisabeth Ebras. Käesoleval aastal on tüdrukud Eesti meistritiitlite nimel kahekesi tihedat heitlus pidanud, kus Sander on mõlemad, nii temposõidu kui grupisõidu tiitlid Ebrase eest napsanud. Lisaks olid tüdrukud võidukad EM-il segateatesõidus, kui saavutasid kolmanda koha meesjuunioride Oliver Rüsteri ja Lauri Tammega. Neist viimane on stardijoonel ka Austraalias, koos Romet Pajuri, Aaron Ausi ja Frank Aron Ragiloga.

Bora Hansgrohe järelkasvutiimist Team Lotto–Kern Haus kontinentaalmeeskonda liikuv Pajur on juunioride Eesti meister grupisõidus ja tänavu Euroopas noppinud mitmeid võite – kokku suisa viis esikohta ja kuus teise koha autasu. Augustis Hollandi profimeeskonna järelkasvutiimiga DSM liitunud Frank Aron Ragilo on samuti lisaks temposõidu Eesti meistritiitlile noppinud mitmeid pjedestaalikohti, sh. Austrias toimunud esimese kategooriaga Rundfahrti juunioride velotuuri üldvõidu. Juunioride kooseisus startiv Aaron Aus oli tänavu Lätis peetud Eesti meistrivõistlustel grupisõidus Pajuri järel teine.

2022. aasta maanteeratturite maailmameistrivõistluseid peetakse 101. korda ja alles teist korda lõunapoolkeral. Varasemalt on maailmameistrivõistlused toimunud 2010. aastal Melbourne'i lähedal Geelongis. Tänavu Sydney lähedal Wollongongis toimuvale MM-ile oodatakse 300 000 pealtvaatajat ja hinnanguliselt 300 miljonit inimest kogu maailmast elavad võistlusele kaasa distantsilt, kus 11 võistluse käigus asub starti 1000 maailma parimat sportlast.

Varasemalt on maanteeratturite MM toimunud Firenzes (2013), Ponferradas (2014), Richmondis (2015), Dohas (2016), Bergenis (2017), Innsbruckis (2018), Yorkshire'is (2019), Imolas (2020) ja Flandrias (2021). 2022. aasta Wollongongi võistluste järel on juba teada ka järgnevad MM-i toimumiskohad: Glasgow (2023), Zürich (2024) ja Kigali, Rwanda (2025).

MM-i rajakaartide ja ajakavaga on võimalik tutvuda siin.