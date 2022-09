Viimsi treenerite tiimiga liitus kogenud ukrainlane

Viimsi tegevjuhi Tanel Einaste sõnul soovis klubi leida treenerit, kes keskenduks mängijate arendamisele. "Eelmise hooaja lõpus oli selge, et tegemaks sammu edasi vajab nii meeskond kui ka korvpallikool lisajõudu. Kuna meeskonna koosseis on uuenenud ja veelgi noorenenud, meie omakasvandikud moodustavad meeskonnast 50 protsenti, siis soovisime kaasata treeneri, kes tegeleb mängijate personaalse arenguga. Samuti soovisime lisateadmisi ja -jõudu tuua korvpallikooli töösse, kuna lisaks meistriliigale ja noorteklassidele osaleme ka esi- ja teises liigas."

"Kui seni oleme enamasti treenereid edutanud klubi seest, siis sel korral oli meil selge nägemus tuua uusi ideid organisatsioonist väljastpoolt. Dmõtro CV koos ülikoolihariduse, töökogemuse ja Euroopa suurima koolitusprogammi Fiba Europe Coaching Certificate tunnistusega tegi valiku lihtsaks," lisas Einaste.

"Mul on heameel ühineda Viimsi Korvpalliklubiga ning loodan, et siinne töö aitab mul veelgi areneda ja paremaks saada. Olen tänulik kogu Viimsi korvpalliperele usalduse ja võimaluse eest kasvada nii treeneri, aga ka inimesena," sõnas Kolomõitšenko.

Viimsi uus abitreener alustas treenerikarjääri juba 22-aastaselt. "Sündisin ja kasvasin Musta mere kaldal, Odessas, kus olen kogu oma elu veetnud. Korvpalliga alustasin juba lapsena ning see on jäänud minu elu osaks tänaseni. Erinevatel põhjustel jäi minu mängijakarjäär lühikeseks ning juba 22-aastasena asusin omandama treenerikutset. Alustasin lastega ning aja jooksul sain aru, et korvpall on see, millega tahan end siduda. Ka teadmised ja oskused täienesid pidevalt. Osalesin erinevatel koolitustel ja konverentsidel, täiendasin oma inglise keelt ning peagi laekusid esimesed pakkumised Ukraina Korvpalli Föderatsioonilt (FBU). Minu unistuseks on olnud töötada Euroopas. Armastan Euroopa korvpalli ning olin valmis töötama kõrgliiga tasemel."

Kolomõitšenko asutas eelmisel suvel oma korvpalliakadeemia, kuid Venemaa agressioon Ukrainas tegi akadeemiale kiire lõpu. "Esialgne plaan oli see käivitada ning seejärel hoida silm peal. Kahjuks tõmbas sõda kõigele kriipsu peale ning pidime Ukrainast lahkuma. Akadeemia eksisteerib edasi, kuid 70 protsenti korvpalluritest lahkus sõja tagajärjel riigist."