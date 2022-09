13-aastane koolipoiss tegi Suurbritannia jalgpalliajalugu

Atherton tuli Glenavoni eest Põhja-Iirimaa liigakarika kohtumises Dollingstowni vastu vahetusest väljakule teisel poolajal ning andis 6:0 võiduga lõppenud kohtumises viimasele väravale ka resultatiivse söödu.

Suurbritannia eelmine vanuserekord kuulus Eamon Collinsile, kes pääses Blackpooli eest 1980. aastal mängu 14 aasta ja 323 päeva vanusena. Atherton on Glenavoni noortevõistkondades mänginud juba ligi kümme aastat.

"Teda on rõõm vaadata: töö, mida ta väljaspool treeninguid teeb ja tema pühendumus profijalgpalluriks saamisele on uskumatu," rääkis klubi peatreener Gary Hamilton. "See eristab teda paljudest teistest akadeemia noortest. Ta näeb oma mängu kallal vaeva päeval ja ööl, toitub õigesti ja läheb õigel ajal magama. Ta teeb kõike, et saada paremaks jalgpalluriks ja anda endale parim võimalus profimängijaks saada."