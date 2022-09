Eesti tennisemeeskond alustab reedel Davise karikasarja matši Sloveeniaga

Eesti paneb Portoroži sadamalinnas toimuval matšil Sloveenia vastu välja järgmise koosseisu: Mark Lajal (ATP 518.), Kristjan Tamm (970.), Kenneth Raisma (1438.) ja Mattias Siimar (paarismängus 1717.). Meeskonna treener-kapten on Ekke Tiidemann, vahendab tennisnet.ee.

Sloveenia esinumber on 33-aastane Aljaz Bedene, kes on maailma esisajasse kuulunud aastatel 2012-13 ja uuesti aastatel 2015-21. Tema parim edetabelikoht oli 43., mille Bedene saavutas 2018. aasta veebruaris. Veel 11 kuud tagasi oli Bedene maailma 90. reket. Tänavu on aga Bedene võitnud 13-st mängust ainult kolm, kuid neist kaks Prantsusmaa lahtistel, kus ta jõudis kolmandasse ringi. Praeguseks on Bedene langenud maailma edetabelis 330. kohale.

Ülejäänud mängijatena kuuluvad Sloveenia koondisse Bor Artnak (ATP 783.), Maj Premzl (1783.), Blaž Kavcic (paarismängus 2141.) ja Matic Križnik (paarismängus 2036.). Tugevaim puuduja on Sloveenis tiimis Tomaš Lipovšek Puches, kes asub paarismängu maailma edetabelis 305. ja üksikmängus 676. kohal. Artnaki ja Premzli näol on tegemist veel noorteklassi (mõlemad 18-aastased) mängijatega. Artnak asub maailma juunioride edetabelis 22. kohal, kuid maikuus oli ka kümnendal kohal ehk napilt kõrgemal kui Lajal oma parimal nädalal (13.).

Portorožis mängitakse liivaväljakutel välitingimustes.