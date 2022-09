Käsipalli meistriliiga teine voor algas Tapa võiduga

Mäng algas tempokalt ning lisaks esimese kuue minuti jooksul visatud viiele väravale jõuti teha ka veel tehnilisi vigu. Esimese kolmandiku jooksul elasid külalised läbi hirmutava hetke, kui Kaspar Lees longates pingile läks. Sellele järgnes võõrustajate nelja väravaline spurt, mis seadis 10. minutil tabloole seisuks 5:4. Järgnevalt skooriti kordamööda, Tapal vastutas väravate eest põhiliselt Vahur Oolup ning Tallinnal Danil Gumianov.

Kui garderoobi mindi tulemusega 13:15 külaliste kahjuks, siis teist poolaega alustasid teravamalt võõrustajad ja vaatamata platsile naasnud Leesi skoorimisel viigistas Kalev Kütt kuuendal minutil seisu. Siis aga tegi Mikola Naum Tapa väravas mitu tõrjet ja lääne-virulased rebisid taas kolmega ette. Sama vahe püsis ka järgneva perioodi ning üllatavalt karistustevaese mängu viimaste hetkede eel oli Tallinn endiselt raske ülesande ees.

See ülesanne aga pealinlastel enam ei õnnestunud. Mikola Naum väravas jätkas tõrjeid ning Tapa sai nende tagajärjel mõned lihtsad väravad ja Tallinn enam vastastele ohtlikuks ei saanud. Kohtumise lõppseisuks vormistas Vladislav Barõlau 29:32 võõrustajate kahjuks.

"Kaitses on meil parandamisruumi palju, kuid vaatamata on hea meel, et suutsime resultatiivsete rünnakute abil kaks punkti ära võtta. Isiklikult on hea meel kaitseväest taas platsile tulla ning meile naasnud Kaspar Leesi ja Mikola Naumiga väljakut jagada," olid Vahur Oolupi esmamuljed pärast kohtumist.

Mängu resultatiivseimad olid Tallinna poolelt Barõlau üheksa ja Gumianov kuue tabamusega. Tapa eest viskasid Oolup 9 ja Lees 6 väravat. Kaheminutilisi karistusigi jagati lõpuks vaid kolmel korral. Juba kolmapäeval jätkub meistriliiga Põlva Serviti ja Mistra ning Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vaheliste kohtumistega.