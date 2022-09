Madridi Real lõpetas eelmise hooaja 13 miljoni eurose kasumiga

Hispaania jalgpalli kõrgliigaklubi Madridi Real teatas, et hooaeg 2021-2022 lõpetati 13 miljoni euro suuruse kasumiga.

Madridi Real lõpetas viimase hooaja majandusaasta 13 miljoni eurose kasumiga, kuid COVID-19 pandeemia mõjutab endiselt tulusid, teatas Hispaania klubi.

Lisati, et klubil on õnnestunud COVID-19 pandeemiast mõjutatud kolme majandusaasta jooksul kasumit hoida.

Hooajal 2021–2022 võitis Real 14. korda Meistrite liiga, kui finaalis alistati 1:0 Liverpool ning võideti ka Hispaania liiga ja Hispaania superkarikas

Klubi teatel oli rahajääk 30. juunil, 2022. aastal 425 miljonit eurot, kui jätta välja staadioni ümberehitusprojekt.

"2021-2022. majandusaasta tegevustulu on jõudnud 722 miljoni euroni, mis on 69 miljonit eurot (10%) rohkem kui aasta varem, kuna pandeemia majanduslikud mõjud on järk-järgult vaibumas," seisis klubi teates.

Avalduses lisati, et klubi netovõlg ulatus 30. juuni 2022. aasta seisuga 263 miljoni euroni, kui jätta välja staadioni ümberehitusprojekt.