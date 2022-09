Sofias algaval iluvõimlemise MM-il esindab Eestit seitse sportlast

Sofia võõrustab iluvõimlemise maailmameistrivõistluseid, mille raames teenitakse esimesed pääsmed Pariisi olümpiamängudele. Eestit esindab võistlusel iluvõimlemise rühmkava rahvuskoondis ning individuaalarvestuse valitsev Eesti meister Melany Keler.

Eesti Võimlemisliidu peasekretär Natalja Inno kinnitas, et selle olümpiatsükli iluvõimlemise kvalifikatsioon on sarnane eelmisega. "Olümpiakohad jagatakse kolme aasta jooksul ning sellel nädalal toimuval MM-il on lisaks maailma parima tiitlile võimalik välja teenida esimesed Pariisi olümpiamängude kohad. 2024. aasta olümpiamängude kohad kindlustavad oma riikidele mitmevõistluse kolm parimat individuaalvõimlejat ja kolm parimat mitmevõistluse rühmakava võistkonda. Järgmised OM punktid teenitakse 2023. aasta MM-il, mis toimub Bakuus. Kokku pääseb 2024. aasta olümpiamängudele 14 rühmkava ja 24 individuaalvõimlejat," selgitas Inno.

Sofia iluvõimlemise MM-il võistlevad Eesti lipu all Melany Keler ja rühmkava rahvuskoondis. "Keler sai juunis Euroopa meistrivõistlustel kõrge 21. koha ning ka sellel tiitlivõistlusel läheb püüdma mitmevõistluse finaalikohta, kuhu pääsevad kvalifikatsiooni 18 parimat. Rühmkava koondis tegi korraliku suvise ettevalmistuse ning asub võistlustulle heas vormis. Treenerid on sättinud treeningud õhtusele ajale. Treeniti samas formaadis nagu MM-il ehk kaks kava ühel päeval. Oleme tegelenud ka võimlejate psühholoogilise poolega. Kavad on rasked, kuid tööd on tehtud palju ja vigadeta esitus annaks võimaluse pääseda finaali," sõnas Inno.

Rahvuskoondise koosseisu kuuluvad Arina Okamantšuk, Alina Vesselova, Evelin Naptal, Mirtel Korbelainen, Kiara Oja ja suve alguses liitunud Adelina Beljajeva.

Keler stardib iluvõimlemise individuaalarvestuse kvalifikatsioonis 14. septembril, rühmkava koondis 16. septembril. Finaalid toimuvad nädalavahetusel 17.- 18.septembril. Kokku võistleb Sofias 89 individuaalvõimlejat ja 30 rühma.