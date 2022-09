Kiirendusspordi EM-il võitis Andres Arnover pronksmedali

2022. aasta Euroopa meistriks tuli rootslane Jan Ericsson (Chevrolet Camaro), teine oli hollandlane David Vegter (Chevrolet Camaro).

"Oli õppimise aasta, sest sõitsime ju Euroopa meistrivõistluste hooaja kaasa esmakordselt," rääkis Arnover. "Äärmiselt oluline on stabiilsus, sageli ei võida üksikute sõitude kiireim, vaid just see, kes suudab näidata stabiilseid tulemusi. Olen väga tänulik suurepärast tööd teinud meeskonnale. Auto oli väga hea. Lisaks tänan muidugi toetajaid, kelleta poleks EM-il osalemine kõne alla tulnud," lisas Arnover.

Viimasel etapil Suurbritannias Santa Podi rajal sai Arnover kvalifikatsioonist edasi kuuenda ajaga, kuid esimeses väljalangemissõidus purunes tema 4000 hobujõulisel Mustangil kardaan ning järgmistesse startidesse ta ei pääsenud. Pärast klassi finaali lubasid kohtunikud tal teha remonditud autoga proovisõidu, mis lõppes Arnoveri isikliku rekordiga veerandmiilil - 5,84 sekundit (kiirus 406 km/h).

Arnover lisas, et järgmise aasta plaanidesse kuulub samuti osalemine Euroopa meistrivõistlustel. "Valmistame auto ette, otsime juurde toetajaid ja läheme tagasi tugevamana kui olime tänavu," sõnas ta.

2022. aasta kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused koosnesid neljast etapist, millest kaks sõideti Suurbritannias, üks Rootsis ja üks Saksamaal.