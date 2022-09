Rainer Vassiljev aitab põrgukuumuses Eesti koondise sidemängijat

Rainer Vassiljev tegi aktiivselt tööd, et leida endale algavaks võrkpallihooajaks treenerina välisleping. Augusti keskel tuligi uudis, et Vassiljevi professionaalne karjäär jätkub Küprosel.

39-aastane Rakverest pärit Vassiljev juhendab nüüd Paphose Pafiakost, Küprose meistrivõistluste mullust hõbemedalimeeskonda. Eesti võrkpallitreeneritest on Vassiljev viimase kümnendi vältel olnud välismaal üks edukamaid – tal on ette näidata kogemus Šveitsi ja Poola liigast. Nüüd paneb mees ennast proovile uues keskkonnas.

"Siin on palju rohkem sarnaseid jooni Eestiga, kuna treeningute läbiviimisel on vaja laveerida, kuidas kõik asjad saaks ära tehtud. Ei ole kõik täisprofid: kes töötab, kes õpib. Selles osas sarnaneb muskel oluliselt rohkem Eestiga," lausus Vassiljev intervjuus ERR-ile.

"Millega on väga korralikult vaja harjuda - üldine kuumus igal pool. Siin ikkagi on väga palav nii õues kui ka saalis. Kuigi saalis ei ole jõudnud väga palju ollagi ja rütm on rohkem üldkehalisel ettevalmistusel, aga juba oleme käinud saalis ja seal on põrgupalavus. Põhjamaa inimesel läheb aega sellega harjumiseks."

"Küprose võrkpalli iseloomustavad igas võistkonnas leegionärid," jätkas Vassiljev. "Sel hooajal on lubatud võistkonnas korraga kolmel leegionäril toimetada. Leegionärid on pigem kogenumad mängijad, kes on päris palju erinevates liigades karastunud."

Mis motiveerib eestlasest treenerit minema kodust kaugele ja liigataseme mõttes Poolaga kindlasti mitte võrreldavasse Küprose liigasse? "Suvel rääkisin nii mõnegi klubiga veel. Lõpuks ei olnud need vestlused piisavalt edukad. Tuleb vaadata seda, mis antud ajahetkel saadaval on. Kas jääda ootama, et kas toimub muudatusi hooaja sees või mitte... Seekord otsustasin, et ei jää ootama, vaid tulla toimetama ja olla aktiivne."

"Niigi oli mul üle pika-pika aja esimene suvi, kus ma polnud erinevate koondistega seotud. Igatsus alustada juba hooaja algusest klubiga toimetamist oli päris suur. Sai otsustatud, et kui vähegi võimalik ja kui midagi tekib, siis ikkagi minna. Kuna Paphose näol see variant tekkis ja mis seal salata - kui sain teada, et nii mõnigi tuttav leegionär on ka siin klubis juba enne mind paika pandud, siis see otsus muutus sellevõrra lihtsamaks ja kindlamaks."

Tuttavaid nägusid Vassiljevi jaoks klubis tõesti on. Meeskonda kuulub algaval hooajal näiteks Eesti koondislane Aleksander Eerma. Sidemängija liitus klubiga juba enne seda, kui sai selgeks, et peatreeneriks tuleb teine eestlane Rainer Vassiljev. Eesti liigast on võrkpallisõpradele ilmselt tuttav ka Javier Jimenez, kes varasemalt mänginud Saaremaa Võrkpalliklubis. Vaadates koduste sarjade peale, siis eesmärgid on klubil muidugi kõrged.

"Klubi ütles, et eesmärk on mängida medalile," ütles Vassiljev. "Treenerina on ükskõik millisesse uude riiki minemine omamoodi huvitav. Just kogu potiga hakkama saada. Kohaneda kultuuri, oleku, mängijatega, kõigega - see on nõudlik, aga ka huvitav tegevus. Saada läbi järjekordne väliskogemus. Mis seal salata - anda võimalikult suur panus... kui eestlane Aleksander Eerma siin on, siis proovida teda nii palju aidata kui võimalik ja läbi selle ka Eesti võrkpalli."