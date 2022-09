Mati Sepa tiim kaotas Tallinnas eduseisust maailma edetabelijuhile

Baltic Match Race 2022 regatt oli kaheteistkümnes ning Grade 1 tasemega osavõistlus World Match Racing Tour 2022(WMRT) sarjas, mille korraldas Tallinnas Haven Kakumäel Zuxu Sailing koostöös Eesti Match Race Liiduga, vahendab Eesti Jahtklubide Liidu kodulehekülg.

WMRT punktide eest võistles üheksa meeskonda esindades Šveitsi, Suurbritanniat, Soomet ja Eestit. Oodatult kujunes kõige tugevamaks konkurents Eric Monnini ja Mati Sepa meeskondade vahel.

Maailma üheks parimaks ja andekamaks match race purjetajaks peetav Eric Monnin tiimiga Capvis Swiss Match Race Team ja WMRT 2022 edetabelis kolmandal kohal oma Clean Energy Sailing Team'iga olev Mati Sepp olid need, kes kolme kvalifikatsioonipäeva järel pääsesid finaali ning võitja selgitamiseks kulus kokku viis matši.

"Juhtisime maailma matšpurjetamise edetabeli liidri Eric Monnini vastu finaalis 2:0 ja oli vaja võtta matšpall, aga tugevnevas tuules leidis Monnin üles imelise kiiruse ja kahjuks ei õnnestunud meil stardis saadud edu hoida," laususMati Sepp.

"Tundub et Eric Monnini otsus kasutada viieliikmelist meeskonda andis meile eelise vaiksemas tuules ja nendele eelise tugevamas tuules. Seekord saabus tugev tuul talle täpselt õigel hetkel, et veel rongi alt napilt välja pääseda," põhjendas Monnini viimase võistluspäeva edu Baltic Match Race 2022 regatil teise koha saanud Mati Sepp.

"Tänu sellel võistlusel saadud teisele kohale kindlustasime me endale koha WMRT hooaja lõppvõistlusele ehk MM-ile, kus selgitatakse välja selle aasta maailmameister matšpurjetamises."

Poolfinaalis olid vastamisi 2020. aasta Baltic Match Race regati võitnud Harles Liivi meeskond ja Tallinna Jahtklubi esindav noortetiim Rufus Rytövaara juhtimisel. Veerandfinaalis ka Mati Seppa võitnud Rufus Rytövaara tiimil tuli alla vanduda kogenumale meeskonnale, kuid neljas koht Grade 1 taseme regatil on igal juhul märkimisväärne.

"Hea on tõdeda, et lõpuks ometi on hakanud pead tõstma järelkasv ja Rufus Rytövaara juhitud meeskonna südi purjetamine poolfinaalis annab lootust, et tulevikumehi ja noori võistkondi tuleb järjest juurde" kommenteeris Rytövaara meeskonna esitust Mati Sepp.

"Organisatoorse poole pealt oli tegemist väga keeruka ülesandega, et proovida käivitada pandeemiajärgset maailma, mis on põhjalikult sassi pööratud ja ei saa kuidagi väita, et see oleks olnud kerge ülesanne. Tänu meie pikaajalisele toetajale Tallinna Linnale ja tublile korraldustiimile, kes nappide vahenditega balansseeris, saime siiski regati peetud ja loodame südamest, et meil õnnestub match race purjetamisele uuesti elu sisse puhuda nii Eestis kui välismaal!" võttis Baltic Match Race 2022 korraldamise peamine mootor Mati Sepp võistluse kokku.

Baltic Match Race 2022 tulemused:

Eric Monnin, Luisa Krüger, Jann Schüpbach ja Simon Brügger – Capvis Swiss Match Race Team (Šveits) Mati Sepp, Ago Rebane, Karl-Hannes Tagu ja Karl Kolk – Clean Energy Sailing Team / Eesti Match Race Liit Harles Liiv, Janno Hool, Jaan Akermann ja August Luure – Shadow Sailing Team / Eesti Match Race Liit Rufus Rytövaara, Maris Seersant, Kevin Melvin Aasav ja Mads Christian Taatø – Tallinna Jahtklubi Mikke Stelander, Pasi Palmu, Marinella Laaksonen ja Michal Grylewski – Helsingfors Segelsällskap (Soome) Patrick Croghan, Steve Carver, Alice Bradford ja Chloe Harding – University of East Anglia (UK) Margus Uudam, Tiina-Liisa Uudam, Margus Kerma ja Eleny Kasemets – Nola Sailing Team Tõnu Tõniste, Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Marko Lilienthal – Lenny Sailing Team Aleksei Žigadlo, Raul Grigorjev, Igor Orlov ja Daniel Ovsienko – Eesti Draakon Klassi Liit

Regati peavõistlusjuht oli Michal Pasik Poolast, kohtunike meeskonda kuulusid Pekka Nuutilainen (Soome), Juuso Leivonen (Soome), Manuel Huensch (Saksamaa), Michael Röllich (Soome), Paco Quinorero (Hispaania) ja Thibaut Gridel (Prantsusmaa).