Kõrgetasemeline piljarditurniir toob Tallinnasse üle 200 tippmängija

Esimesena Baltikumis korraldab Eesti maailma ühe mainekama piljardiliiga osavõistluse. Ajalugu tehakse järgmisel aastal, kui Euroopa liigas on kavas kuus etappi ja neist esimene toimub 18.- 20. veebruarini Tallinnas. Vastava kokkuleppe allkirjastasid esmaspäeval Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusik ja Euroopa Piljardiliidu juhatuse liige David Morris.

"Ootame järgmisel aastal Tallinna üle 200 mängija enam kui 30 riigist. See pakub suurt huvi. Toodame otseülekandeid telejaamadele poolfinaalidest ja finaalidest hetke seisuga 11 riigile. Järgmine aasta on tellijaid muidugi rohkem, kuid momendi seisuga kanname seda võistlust üle 11 riigis," avaldas Morris.

Piljardi Euroopa liiga toimib alates 1992. aastast ja selle aja jooksul on peetud üle 170 turniiri. Eesti pälvis maineka liiga ühe osavõistluse korralduse, sest tõusnud on mängijate sportlikud tulemused ja võistluste läbiviimise tase. "Euroopa Piljardiliit on näinud nii ETV otseülekandeid Eesti meistrivõistluste finaalkohtumisest kui ka Tallinn Openi võistluste korraldust ja seetõttu nad siis julgesid meile sellist võimalust pakkuda," kommenteeris Kuusik.

Eesti edukaim piljardimängija Denis Grabe on võitnud karjääri jooksul kolm Euro Touri etappi ja on elevil, et saab koduste fännide ees maailma tippudega mängida. "Neid turniire olen mänginud juba 2008. aastast ja mul on õnnestunud kolm tükki võita. 2014. aastal oli minu esimene võit, kui ma võitsin Austrias etapi ja siis samal aastal ka Sloveenias ja 2019. aastal tuli viimane võit Antalyas. Kindlasti tuleb põnev kodufännide ees mängida ja ma üritan anda endast parima."

9-palli formaadis mängitav turniir toimub Kalevi spordihallis, kuhu mahub 1900 pealtvaatajat ning kuhu paigaldatakse 24 piljardilauda. "Lauad on uhiuued lauad, mis tulevad Euroopast. Kahe rekkaga tuuakse kohale, samamoodi videotehnika ja samamoodi on Euroopa Piljardiliidu poolt ka kohtunikebrigaad," lisas Kuusik.

Piljardiliit tahab lähiaastatel tuua kodupubliku ette suure tiitlivõistluse ja Euro Touri etapi edukas korraldamine on selle eelduseks. "See on ühtlasi üheks astmeks, sest kui Euro Touri etapp õnnestub, siis on võimalik taotleda ka Euroopa meistrivõistlusi," sõnas Morris.

Lisaks Eestile toimuvad piljardi Euroopa liiga etapid järgmisel aastal veel Austrias, Soomes, Bulgaarias, Sloveenias ja Itaalias.