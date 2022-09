Serviti ja Mistra lähevad teist võitu jahtima

Põlva ja Mistra suutsid mõlemad esimesest mängust võidukalt väljuda, kui Serviti alistas SK Tapa ja teisena mainitu põnevas heitluses Viljandi HC. "Esimese mängu eel oli võistkonnas suur huvi, kuidas uuenenud koosseisuga vastastele vastu saame. Kerget jalutuskäiku me sealt ei oodanudki ning uut hooaega oli hea võiduga alustada," ütles Mistra eest esimeses kohtumises seitse väravat visanud Marko Slastinovski.

Eelmise hooaja neljast meistriliiga kohtumisest suutis Mistra Põlvalt vaid ühe punkti näpistada, kuid võistkondade koosseisud on tunduvalt muutunud ja neid mänge enam keegi ei arvesta. "Saab olema põnev lahing. Kui eelmine aasta nendega viigistasime oli neil Balti liiga finaal hinge all. Samas Serviti vastu mängimine annab kindlasti meile hea pildi sellest, mis seisus võistkond on. Lähme võitlema," lõpetas vasakukäeline tagamängija.

HC Tallinn ja SK Tapa pidid mõlemad esimeses mängus vastaste paremust tunnistama, kui esimesena mainitu jäi võõrsil alla HC Kehrale ning teine kodus Servitile.

"Oli mõnus taaskord üle pika aja mängida saalis, kus käsipalliteed alustasin. Põlva mängus kajastus tasemevahe kohtumise tulemuses. Vastased on eesootava eurosarja eel võimsas hoos. Me saime enda jaoks pildi paika, mis seisus oleme ja kuhu poole pürgima peaksime. Hea meel oli näha, et tribüünid olid rahvast täis," alustas kahe hooaja vahel HC Tallinnast kasvatajaklubisse Tapale siirdunud Kaspar Lees.

Eelmine hooaeg võideldi meistriliigas neljal korral ning kui korra mängiti viiki, siis kolm kohtumist lõppesid Tallinna kindla ülekaaluga. See aasta aga alustatakse täiesti uuelt positsioonilt, kui pealinna tiim on läbinud korraliku noorenduskuuri ning lääne-virulased see-eest täiendanud oma ridu kahe kogenud palluriga. "Meie mäng peab igas elemendis veel natuke paranema ning läheme võitlema kahe punkti ees, mis meile edasiseks hea emotsiooni tooks," lõpetas kogenud koondislane.

Viljandi HC kaotas esimeses kohtumises võõrsil Mistrale ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper suutis samas ajal alistada kodus HC Tallinna. "Kahjuks tegime hooaja esimeses mängus kehva esituse, kus praaki oli mõlemal pool väljakut. Võõrustajad karistasid meie eksimused ära ja jätsid punktid koju," alustas Viljandi HC eest seitse väravat visanud Ott Varik.

Eelmisel hooajal alistas Viljandi kolmapäevased vastased neljas mängus keskmiselt kaheksa väravaga. "Õnneks saame seekord esineda oma kodupubliku ees, kuid ega me lihtsat jalutuskäiku ei oota. Peame kõikides aspektides natukene paremini esinema ja võtma "kaheksandalt mängijalt" energiat juurde. Üritame kaitses pidama saada ja selle pealt Mulgi ekspressi taas tööle saada," lõpetas eelmine hooaeg Soomest kodulinna naasnud ääremängija.

Eesti käsipalli meistriliiga teine voor:

13.09 19.00 - HC Tallinn - SK Tapa/N.R.Energy (Kalevi Spordihall)

14.09 19.00 - Põlva Serviti - Mistra (Mesikäpa hall)

14.09 19.00 - Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Viljandi spordihoone)