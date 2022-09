Vabaorg pidi põlvevalu tõttu täispika triatloni EM-i katkestama, Loho oma vanuseklassis viies

Vabaorg ujus 3,8 kilomeetrit ajaga 47.51 ning tuli veest välja 12. positsioonil. "Sain stardist üsna kenasti minema ja tunne oli hea," rääkis Vabaorg pärast võistlust. "Võistlusel oli kaks ringi ning teisel neist jäid harrastajad niiviisi ette, et ma ei näinud enam oma konkurente, kuid lõpusirgele keerates sain aru, et olen üsna okeil positsioonil."

180-kilomeetrise rattadistantsi sõitis eestlane läbi ajaga 4:43.29, kuid tee peal tuli korra ka rehvi pumbata. "Ratast alustades oli tunne väga mõnus ja olin enesekindel, et jaksan sõita. Ühel sirgel, kus olin arvanud, et on ilmateate järgi allatuul, puhus hoopis vastutuul. 37. minutil pidin korra ka seisma jääma, et rehvi pumbata. Õnneks oli kettas piim sees, mis parandas augu ära ja sain võistlust pumpamise järel siiski jätkata," ütles Vabaorg. "Esimene raskushetk tuli 120.-130. kilomeetril, kus pidin kõvasti sööma ja jooma, et energiavarusid uuesti täiendada."

Kuue ringi pikkusel jooksudistantsil hakkas eestlase põlv valutama neljandal ning seejärel otsustas Vabaorg pikemat perspektiivi silmas pidades võistluse katkestada.

"Jooksma minnes olid jalad tundetud ja ma ei osanud õiget tempot valida," jätkas Vabaorg. "Kui kellal oli 3:55 – 4:00 min/km tempo, otsustasin seda proovida. Poolmaratoni läbisingi 4:15 tempoga, kuid seejärel hakkas parem põlv valutama. Kõndisin viis kilomeetrit, ent põlv valutas ka siis. Küsisin meedikutelt valuvaigistit, kuid see ei aidanud. Raske südamega otsustasin võistluse pooleli jätta, kuigi finišini oli vaid 14 kilomeetrit. Pean tervist tähtsamaks ja nüüd tuleb arstidega konsulteerida, millega täpsemalt tegu on."

Loho lõpetas võistluse koguajaga 10:20.59, mis andis talle vanusekassis viienda koha. Alade kaupa olid Loho ajad 1:03.34 (ujumine), 5:06.11 (rattasõit) ja 4:01.44 (jooks). Euroopa meistri tiitli pälvis 45-49-aastaste meeste seas hollandlane Michel Besseling ajaga 9:28.05.