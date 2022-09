Super Bowli meeskonnad alustasid uut hooaega kaotustega

Eesti aja järgi reede varahommikul peetud avamängus läksid omavahel vastamisi tiitlikaitsja Los Angeles Rams ja hooajaeelne suurfavoriit Buffalo Bills. Bills võttis võõral väljakul kindla 31:10 võidu.

Margus Hundi endine koduklubi Cincinnati Bengals jäi pühapäeval lisaaja järel 20:23 alla divisjonirivaalile Pittsburgh Steelersile. Bengalsi staaril Joe Burrowl oli eriti raske päev, noor mängujuht viskas küll kaks touchdown'i, kuid tegi ka viis pallikaotust.

Seitsmekordne Super Bowli võitja ja kevadel kaks kuud pensionipõlve nautinud Tom Brady vedas oma koduklubi Tampa Bay Buccaneersi 19:3 võiduni Dallas Cowboysi üle. Cowboysile tegi kaotuse veelgi hullemaks asjaolu, et mängujuht Dak Prescott sai vigastada ning peab mitmeks nädalaks platsilt eemale jääma.

Tunamullune Super Bowli finalist Kansas City Chiefs oli võõrsil 44:21 parem Arizona Cardinalsist. Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes viskas koguni viis touchdown'i. Pühapäeval sündis ka üks viik, kui Houston Texans ega Indianapolis Colts ei suutnud lisaajal skoori teha ja kohtumine lõppes 20:20 resultaadiga.

New York Giants alistas mõneti üllatuslikult eelmisel hooajal AFC konverentsis play-off'iks kõrgeima asetuse teeninud Tennessee Titansi 21:20. Seejuures oli Titansil võimalik kohtumise viimastel sekunditel juhtima minna, kuid lööja Randy Bullock suunas palli väravapostidest mööda. Giantsil on nüüd esimest korda kuue hooaja jooksul rohkem võite kui kaotusi.

Avanädala viimane kohtumine mängitakse Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul, kui omavahel lähevad vastamisi Denver Broncos ja Seattle Seahawks.

Tulemused:

Los Angeles Rams - Buffalo Bills 31:10

Atlanta Falcons - New Orleans Saints 26:27

Carolina Panthers - Cleveland Browns 24:26

Chicago Bears - San Francisco 49ers 19:10

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers 20:23

Detroit Lions - Philadelphia Eagles 35:38

Houston Texans - Indianapolis Colts 20:20

Miami Dolphins - New England Patriots 20:7

New York Jets - Baltimore Ravens 9:24

Washington Commanders - Jacksonville Jaguars 28:22

Tennessee Titans - New York Giants 20:21

Arizona Cardinals - Kansas City Chiefs 21:44

Los Angeles Chargers - Las Vegas Raiders 24:19

Minnesota Vikings - Green Bay Packers 23:7

Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers 3:19