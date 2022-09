Johanson tegi Euroopa karikasarja etapil karjääri parima tulemuse

Johansoni ajaks mõõdeti 3.53,747, millega ta kaotas võistluse võitnud soomlasele Onni Rainiole 5,127 sekundiga. Armin Pilv sai superfinaalis 26. koha (+33,759) ning Juho Mattus oli väikeses finaalis 40. ajaga 4.20,987.

"Võistlesin siin ka eelmisel aastal ehk rada oli mulle tuttav. Tehtud olid vaid mõned muudatused," ütles Johanson. "Sain terve nädalavahetuse jooksul treenida koos Soome kõige kiirema mäestlaskuja Onniga, kes võistluse lõpuks võitiski. See andis mulle kõvasti hoogu juurde, kui üritasin tal kogu aeg sabas püsida."

"Rada ise on siin üks Euroopa karikasarja pikemaid, samas tehniliselt pigem lihtne ja väga kiire," jätkas Johanson. "Tundsin end juba reedel treeningutel väga hästi ja sain aru, et mul on võimalus hea tulemus teha. Samas arvestades, kui kehvasti mul eelnevatel nädalavahetustel oli Les Getsi maailmameistrivõistlustel ja Val di Soles MK-etapil läinud, siis ma ei julgenud väga palju ka loota. Eesmärgiks seadsin endale jõuda superfinaali ehk 30 parema hulka."

"Laupäeval kvalifikatsioonides saavutatud seitsmes koht oli minu jaoks juba suur üllatus," tõdes Johanson. "Rada oli mul väga selge ja pühapäevaseks superfinaaliks võtsin eesmärgiks samasugust sujuvat sõitu teha ja ehk natuke veel hoogu juurde panna. Superfinaalis tegin aga ühe väikese vea ja paar kohta sõitsin liiga turvaliselt, ülejäänud tuli kõik väga hästi välja. Sain sõita terve nädalavahetuse rivi esimeses otsas ja olla kõrges mängus sees. See oli suurepärane ja ma ei oleks saanud hooaega enam paremini lõpetada."

Hooaja esimesel Euroopa karikasarja etapil Horvaatias sai Johanson 11. koha. Pro U-17 meeste klassis võistlevad Riko Mäeuibo ja Mark Peterson said superfinaalis vastavalt 15. ja 31. koha, kaotades võitjale Christian Hauserile (3.49,226) 27,586 ja 44,516 sekundiga.