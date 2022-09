Pogacar alistas Montreali GP-l lõpuspurdiga Van Aerti, Kangert katkestas

Montreali lähiümbruses sõidetud 221,4-kilomeetrisel võistlusel pidi neljanda kohaga leppima britt Adam Yates (Ineos Grenadiers) ja viienda kohaga prantslane David Gaudu (Groupama – FDJ).

"Asi ei olnud ainult sprindis. Kogu võistlus oli väga raske ja meeskond töötas väga hästi. Muidugi oli keeruline, sest me teame kõik, et Wout on maailma üks paremaid sprintereid, aga kuna lõpp oli raske, siis ma uskusin iseendasse ja andsin kõik, et võita. See oli imeline," ütles Pogacar finišis.

"Rada oli väga hea ja ma nautisin seda väga," jätkas sloveen. "See on üks raskemaid ühepäevasõite jalgratturite kalendris ja siin võisteldes peab olema heas vormis. Peale Tour de France'i ma ei olnud enam heas hoos, kuid puhkasin ja treenisin hooaja viimaseks osaks. Lähen maailmameistrivõistlustele enesekindlalt."

Tulemuse sai kirja 75 ratturit, Tanel Kangertit (Team BikeExchange – Jayco) nende seas polnud.