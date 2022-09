Soomer sai Prantsusmaa etapil 16. koha, kuid teises sõidus paraku kukkus

Mootorrataste World Supersport (SSP) klassis võisteldi nädalavahetusel Prantsusmaal Magny-Cours de Neversi ringrajal. Seitsmenda etapi esimeses sõidus jäeti sarja liider Dominique Aegerter (Yamaha) alles kolmandaks.

Võistlus lõppes Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) kukkumise tõttu seitse ringi enne lõppu punase lipuga, ent tõenäoliselt oleks Lorenzo Baldassarri (Yamaha) ja Glenn Van Straalen (Yamaha) suutnud Aegerterit edaspidigi selja taga hoida.

Dynavolt Triumphi sõitjad sooviks aga ilmselt Prantsusmaa etapi kvalifikatsiooni mälust kustutada, sest Stefano Manzi alustas laupäevast võistlust 16. kohalt ja Hannes Soomer temast kümme kohta tagant poolt. "Kvalifikatsioon läks meil aia taha," selgitas Hannes pärast võistluse lõppemist. "Reedel ei saanud me vihma tõttu rataste seadeid lõpuni paika," lisas Soomer.

Õnneks suudeti rataste seaded enne sõitu paremaks saada, mistõttu lõpetas Hannes Soomer võistluse 15. kohaga, tiimikaaslasest Stefanost koha jagu eespool. "Oleksin võinud veelgi tõusta, aga võistlus sai varem otsa. Meil on nüüd pühapäeva osas mõned ideed, mida võiks ratta juures muuta. Hetkel on tegu väga lihtsalt hallatava tsikliga, aga see pole nii kiire kui sooviksime ja mina pean sellega sõites oma sõidustiili muutma, mistõttu jäävad mul enda tugevused kasutamata. Võiksin ratta seljas rohkem tööd teha, kui see vaid kiirusele kaasa aitaks."

Pühapäevasel etapil võidutses Dominique Aegerter (Yamaha). Šveitslane lõpetas sõidu veenva ülekaaluga Jules Cluzeli (Yamaha) ja Nicolo Bulega (Ducati) ees. Pärast seitsmendat etappi on Aegerter jätkuvalt MM-sarja liider, edestades Lorenzo Baldassarrit (Yamaha) 19. punktiga.

Dynavolt Triumphi sõitjatest tegi hea soorituse Stefano Manzi, kes tõusis 16. stardikohalt seitsmendaks, ent Hannes Soomeril nii hästi ei läinud, sest tehnika tõrkumise tõttu kukkus ta juba esimesel ringil ja pärast seda oli tsikli juhtraud liialt kõver, et võistlust jätkata. "Mootorratta aju annab käikude allavahetuste korral esmalt gaasi, aga seekord sellele käiguvahetust ei järgnenud, mistõttu sisenesin kurvi liialt suure kiirusega ja nina vajus alt ära," selgitas Hannes hiljem katkestamise tagamaid.

"Millest on kahju, sest olime hommikul tehtud muudatustega õigel teel ja võinuks võrreldes laupäevaga kõrgemate kohtade pärast võidelda, mida Stefano veenvalt tõestas," jätkas Hannes. "Tänased tulemused peegeldavad testipäevade puudumist, sest mingil põhjusel ei osanud me võistluspausi rataste häälestamiseks ära kasutada. Meil on kiire ja hästi juhitav tsikkel, mis vajab mitmetes punktides peenhäälestust, et olla kiire alates võistlusnädalavahetuse algusest, mitte ainult viimasel päeval. Aga me edeneme õiges suunas."

MM-võistluste kaheksas etapp leiab aset juba ülejärgmisel nädalavahetusel Hispaanias 23. septembrist 25. septembrini.