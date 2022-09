Itaalia tuli 24-aastase vahe järel võrkpallis maailmameistriks

Tiitlikaitsja Poola oli MM-il algusest peale favoriit. Itaallased näitasid turniiri jooksul kogu aeg head mängu ning neile ennustati head kohta.

Üllatuslikult jäi Poola finaalis alla ning maailmameistriks krooniti Itaalia, kes viimati võitis MM-il kulla 1998. aastal. Varasemalt on Itaalia võidutsenud veel 1994. ja 1990. aastal.

Finaali parimana tõi Daniele Lavia 19 punkti. Alessandro Michieletto lisas 14 ning Yuri Romano panustas 13 punkti. Poolakate parimad oli Aleksander Sliwka 12 punktiga ning Kamil Semeniuk 11 punktiga.

Pronksmedalid said kaela brasiillased, kes võitsid 3. koha kohtumises endise Eesti koondise peatreeneri poolt juhendatavat Sloveeniat.

