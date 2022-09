Toobal finaalist: Poola on favoriit, aga Itaalia on olnud muljetavaldav

Võrkpalli maailmameistrivõistlustel on jäänud mängida finaal, kus kohtuvad Itaalia ning tiitlikaitsja Poola. ETV spordisaates on finaali eel arutamas võrkpallist Eesti koondise mängumehed Kert Toobal ja Martti Juhkami.

Kas Kert Toobal on mängijakarjääri lõpetanud?

Kert Toobal on hetkel mitte aktiivselt treeninud sportlane, kes sai pärast pikki aastaid aru, et suvel on päris hea ka puhata.

Asume asja juurde. MM-finaal. Kas Poola on kindel favoriit?

Poola on favoriit, aga itaalia on olnud muljetavaldav. Nad on hästi enesekindlalt mängivad. Mina panustan Poola peale.

Kas finaal mängiti ära juba poolfinaalis Poola ja Brasiilia vahel?

Arvan, et kõige raskem mäng Poola jaoks tuleb see finaal. Itaalia näitas EM-il, et neid ei tasu maha kanda.

Millel põhineb Itaalia mäng ja miks nad nii hästi mängivad?

Nad on noored, aga füüsiliselt hästi võimsad. Suudavad vastased hea surve alla panna ja blokis on nad enda nooruse kohta üllatavalt distsiplineeritud. Eelmised vastased ei saanudki nende blokist lihtsalt mööda.

Mida Poola teeb, et nad on nii head olnud viimased aastad?

Seal on täitsa uus sidemängija ja kaks uut nurgaründajat. Nende edu võti on see, et kolm uut meest on ühest samast klubist. Nad on terve hooaja mänginud koos. Nad võitsid Meistrite liiga. Neil on enesekindlus ja neil on üksteise toetus olemas.

Sageli uute turniiride puhul öeldakse, et tekivad mingid uued trendid. Kas selle MM-i pealt võib olla, et uus trend on tulemas?

Tuleb ära märkida, et servi osakaal on hästi suur võrkpallis. Üha rohkem on kõrgete pallide lahendamist. Kes selles osavam on, see võidab. Kolmese blokiga tihti platsi lööma ei hakatagi. Otsitakse bloki latva ja see on teistmoodi asi, mida varem olnud ei ole.

Kas Cretu käekiri Sloveeniaga on tuttav või on uus meeskond ja uued jutud?

Jutud olid suhteliselt sarnased time-outi ajal. Eks ta oli samamoodi pahane. Eks Sloveenia on kokku mänginud meeskond ja paljudele on see viimane turniir. Veerandfinaalist purjetasid üsna lihtsalt läbi. Itaalia kaotus oli üsna selge.

Sidemängijate poole pealt. Kas maailma tipp teeb midagi kummalist või nad teevad lihtsalt kõike natuke paremini?

Ega nad mingeid imevigureid ei tee keegi. Päris palju on kõrge palli rünnakut. See tahab täpsust ja ründajatele võimalikult mugava positsiooni ette mängimist.