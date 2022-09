Kaotusseisu jäänud Real sai võidu ning jätkab täiseduga

Hispaania jalgpalli kõrgliigas võitis Madridi Real 4:1 Mallorcat ning jätkab liigas täiseduga. Real on võitnud kõik seni toimunud viis kohtumist.

Real jäi 35. minutil Vedat Muriqi väravast 0:1 kaotusseisu. Siiski suudeti poolaja lõpus Federico Valverde tabamusest mänguseis 1:1 viigistada.

72. minutil tegi skoori Vinicius Junior ning mängu viimastel minutitel murti Mallorca täielikult, kuna 89. minutil lõi värava Rodrygo ning 90+3. minutil sai oma esimese tabamuse Reali särgis kirja Chelseast ostetud Antonio Rüdiger.

Real mängis ilma nende tipuründaja Karim Benzemata, kes sai teisipäeval Meistrite liiga mängus Celticu vastu reievigastuse.

Liigatabelis on Real liider 15 punktiga. Barcelona on teisel kohal ning neil on kogutud 13 punkti.