Indrek Mägi tuli Rootsi meistrivõistlustel hooaja kokkuvõttes kolmandaks

Enne viimast etapp oli võitlus kolmandale kohale eriti pingeline, kuna pjedestaalile oli võimalik tõusta lausa kolmel sõitjal. Mägi jagas enne viimast etappi kolmandat kohta koos Eddie Hjortmarkeriga. Vaid punktiga kaotas neile omakorda Emil Berggren, vahendab mxmania.eu.

Ajasõidus andis tormihoiatuse Hjortmarker, kes sõitis välja parima ringiaja. Mägi oli ajasõidus viies.

Esimeses võistlussõidus tegi Mägi aga suurepärase stardi ja ta võttis sisse kolmanda koha. Mõneks ringiks langes ta neljandaks, kuid seejärel suutis uuesti kolmandaks tõusta ja sellel positsioonil ta sõidu ka lõpetas. Mis kõige tähtsam, mõlemad peamised konkurendid jäid Mägi seljataha. Berggren lõpetas sõidu neljandana ja Hjortmarker alles kaheksandana. Esikoha teenis avasõidus Anton Gole, teine oli Anton Nordström Graaf.

Teist sõitu alustas Mägi taas hästi. Stardi järel oli ta viiendal kohal ja sealt õnnestus tal paari ringiga kolmandaks tõusta. Sõidu keskel suutis Berggren aga Mägist mööduda. Mägi kedagi rohkem endast mööda lasta ei tohtinud, sest vastasel juhul oleks Berggren punktidega mööda läinud. Mägi suutiski neljandat kohta sõidu lõpuni hoida ja kuna Berggren kolmandast kohast kõrgemale ei tõusnud, siis tuli Mägi hooaja kokkuvõttes kolmandale kohale. Teise sõidu võitis taas Gole, teine oli Graaf.

Etapi kokkuvõttes teenis Mägi 38 punktiga neljandana koha. Samade punktidega tuli kolmandaks Berggren. Etapivõidu sai 50 punktiga Gole, teine oli 44 punktiga Graaf.

Hooaja kokkuvõttes teenis Mägi MX1 klassis 248 punkti ja see andis talle kolmanda koha. Berggren kaotas eestlasele lõpuks vaid ühe punktiga. Rootsi meistriks krooniti 326 punktiga Danne Karlsson, teise koha sai 304 punktiga Gole.

"See oligi meie tiimi eesmärk 2022 – Rootsi poodium. Olen õnnelik ja uhke! Tehtud," rõõmustas Mägi "Sõitudes 3.-4. oli piisav, et kokkuvõte koju tuua. Nüüd võtan paar nädalat vabamalt, sest randme peab korda saama. Selgelt oli see ponnistus kõik tervise arvelt. Medalite kollektsioon täieneb. Kahtlemata on minu Eesti tiitlid, Läti tiitlid, Soome tiitel erilised, kuid Rootsi pronks on kindlasti omaette kvaliteediga, sest meistrikate tase on viimased paar aastat olnud väga tugev! Juba ainuüksi üheksa etappi olla stabiilne 40-mehelise puuga on midagi pingelist. Võib öelda, et oleme Kawasakiga oma nime Põhjamaades ajalukku kirjutanud. Töötame edasi!"