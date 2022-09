17-aastane Eala kirjutas end Filipiinide tenniseajalukku

Turniiril 10. asetatud Eala alistas veidi üle tunni kestnud kohtumises teisena paigutatud tšehhi, tänavuste Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri võitja Lucie Havlickova 6:2, 6:4. Eala ei kaotanud nädala jooksul settigi.

"See on minu jaoks väga suur samm," rõõmustas Eala. "Olen ülimalt õnnelik, et saan enda riiki esindada ja teha midagi nii suurel platvormil, saan teisi noori inspireerida."

Seejuures oli see Ealale selle aasta esimene turniir juunioride seas, seni oli ta end proovile pannud profiturniiridel, kus ta võitis ka ühe 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiri ja jõudis 60 000-dollarilisel turniiril finaali.

Hispaanias Rafael Nadali akadeemias treeniv Eala on ka juba täiskasvanute maailma edetabelis jõudnud 300 sekka, paiknedes 297. real. Flipiinidel on varemgi olnud profimängijaid, kuid ühelgi naisel pole nii noorelt sellist edu olnud. "Temast võib saada tennise Manny Pacquiao," ütles endine Filipiinide tennisist Cecil Mamiit, kes töötab nüüd WTA karussellil treenerina. "Temast on kodumaal tenniseringkondades palju räägitud ja ta on kahtlemata kiidulaulu väärt."

Havlickova päris tühjade kätega siiski koju ei läinud, sest tüdrukute paarismängu finaalis said tema ja ta venelannast paariline Diana Šnaider 6:3, 6:2 jagu sakslannadest Carolina Kuhlist ja Ella Seidelist.

Poiste seas võidutses samuti Nadali akadeemia õpilane, kui juunioride maailma edetabeli kümnes reket, 16-aastane Martin Landaluce alistas 7:6 (3), 5:7, 6:2 turniiril teisena asetatud belglase Gilles Arnaud Bailly, kes on juunioride maailma viies reket. Poiste paarismängu finaalis alistasid ameeriklased Ozan Baris ja Nishesh Basavareddy 6:1, 6:1 Šveitsi-Boliivia duo Dylan Dietrichi ja Juan Carlos Prado Angelo.

Täiskasvanute seas võidutsesid segapaarismängus austraallased Storm Sanders ja John Peers, alistades finaalis 4:6, 6:4, 10:7 Kirsten Flipkensi ja Edouard Roger-Vasselini.

Viimati võitis Austraalia paar segapaarismängu 2013. aastal, kui Jarmila Wolfe ja Matt Ebden triumfeerisid Austraalia lahtistel. USA lahtistel said austraallased viimati võidu 21 aastat tagasi.