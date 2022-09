Eesti meistriteks tavarajal krooniti Margret Zimmermann ja Lauri Sild

Osalema kogunes üle 400 orienteeruja üle kogu Eesti. Väga tehnilisel maastikul eraldusid terad selgesti sõkaldest. Nii meeste kui naiste põhiklassis said rajal kokku viimased kolm kolmeminutilise stardiintervalliga startinut, kelle tempod ja teevalikud seejärel üsna ühetaolisteks ühtlustusid.

Naiste 10,1 kilomeetrisel rajal tuli ajaga 1.27.23 esimest korda Eesti meistriks tavarajal Margret Zimmermann (OK Kape), hõbeda teenis kaotusega 3.14 Eleri Hirv (OK Võru) ja pronksi kaotusega 6.15 Sigrid Ruul (JOKA).

"Rada oli väga tehniline ja minu sooritus oli täna tegelikult üsna rabe, kuid nähtavasti oli konkurentidel veelgi suuremaid raskusi ja nii see võit tuli," sõnas Zimmermann pärast võistlust.

Meestest tuli 14,4 kilomeetrisel tavarajal viiendat korda Eesti meistriks Lauri Sild (OK Võru) ajaga 1.26.46. Oma neljanda hõbeda teenis Kristo Heinmann (OK Peko; +2.41) ja pronksi näol sai oma esimese medali tavarajalt Ats Sõnajalg (Harju OK, +6.14).

Juunioride seas tulid Eesti meistriteks Anita Laanejõe ja Jürgen Joonas (mõlemad OK Võru).