Poola jõudis kolmandat MM-i järjest finaali

Poola rünnakuid vedas kapten Bartosz Kurek, kes tõi üleplatsimehena 24 punkti. Kamil Semeniuk ja Aleksander Sliwka toetasid vastavalt 23 ja 19 punktiga. Brasiilia edukaim oli 18 silma kogunud Ricardo Lucarelli.

"Oleme ülimalt elevil. Raske uskuda, aga oleme taas finaalis. Meil on homme veel üks mäng ees ja anname taas endast parima. Oleme fännidele väga tänulikud. Nad on hämmastavad ja loodame neile ka homme," ütles Sliwka pärast kohtumist.

Kahel eelmisel MM-il tiitlivõitjaks tulnud Poola läheb pühapäeval finaalis vastamisi kas valitseva Euroopa meistri Itaalia või endise Eesti koondise peatreeneri Gheorghe Cretu juhendatava Sloveeniaga.

World Champs Semifinal:



Poland is the first finalist at the #MWCH2022, after beating Brazil by 3-2 (23-25, 25-18, 25-20, 21-25, 15-12).



Stay tuned for at 7pm GMT.



Watch the World Champs on VBTV.



#Electrifying2022 #Volleyball pic.twitter.com/goKe3Sq2It